Premio Agnes, le novità dell’edizione 2018

Rai e Fondazione Biagio Agnes hanno presentato questa mattina nella storica sede Rai Viale Mazzini, la X edizione del premio giornalistico internazionale “Biagio Agnes”, riconoscimento istituito nel 2009 per iniziativa del giornalista ed ex direttore generale della Rai, Biagio Agnes, per lanciare un ponte verso le nuove frontiere dell’informazione senza rinunciare alla tradizione. La manifestazione si avvale del patrocinio di: Presidenza del Consiglio, Mibact, Regione Campania, Comune di Sorrento, Federazione nazionale stampa italiana, Ordine nazionale dei giornalisti, Usigrai e Unione cattolica stampa italiana. L’evento si terrà a Sorrento dal 22 al 24 giugno, mentre la cerimonia si svolgerà sabato 23 e sarà condotta da Francesca Fialdini e Alberto Matano. Una serata ripresa dalle telecamere di Rai1 e trasmessa in differita mercoledì 27 giugno in seconda serata. Tv ma anche due dibattiti su temi sensibili come il fenomeno delle ingiuste detenzioni e le storie a confronto degli imprenditori italiani da Nord a Sud. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Giuria del Premio Gianni Letta, la presidente della Rai e presidente onorario del Premio Monica Maggioni, il direttore di Rai1 Angelo Teodoli, e la presidente della “Fondazione Biagio Agnes” e del “Premio Biagio Agnes” Simona Agnes che da sempre rivolge un’attenzione particolare al mondo dell’informazione.