Premio Antitrust, prorogata la scadenza: candidature entro il 2 ottobre

E’ stata prorogata al 2 ottobre 2023 la scadenza del bando per partecipare al premio Antitrust, istituito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e riservato a quattro categorie di destinatari: associazioni di consumatori, associazioni di imprese, giornalisti, studenti universitari. In particolare, per quanto riguarda la sezione riservata agli studenti universitari, l’Antitrust premierà la migliore tesi di laurea magistrale, discussa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2023, che abbia ad oggetto tematiche relative al diritto della concorrenza o ai diritti dei consumatori. Al primo classificato, oltre ad un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità, saranno offerti un premio in denaro di 2.500 euro e la possibilità di svolgere uno stage presso la sede dell’Autorità e di partecipare alla “Trento Summer School on Advanced EU Competition Law and Economics” (Moena). Per la categoria “giornalisti”, invece, il riconoscimento ufficiale spetterà al contenuto ritenuto più idoneo a promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza o i diritti dei consumatori, che sia stato realizzato nel 2023 o nell’anno precedente alla pubblicazione del bando. Infine, l’Autorità assegnerà un riconoscimento ufficiale all’associazione di consumatori e all’associazione di imprese che si siano distinte maggiormente nella diffusione dei valori della concorrenza o nella tutela dei diritti dei consumatori, attraverso iniziative sviluppate nel 2023 o nell’anno precedente alla pubblicazione del bando. Per partecipare al premio Antitrust 2023 occorre compilare e inviare la domanda secondo le modalità indicate nel bando che è consultabile, insieme alla delibera e al regolamento, al seguente link https://www.agcm.it/premio- antitrust.