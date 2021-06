Premio Artis suavitas, Caputo e Marinella alla presentazione: Senza cultura non c’è vera crescita

Ha avuto luogo oggi a Napoli, presso la Certosa e Museo di San Martino, la presentazione del premio Artis suavitas 2021, nel corso della quale si è svolto un dibattito sul tema “La cultura tra arte e mestieri” con gli interventi degli imprenditori Rosario Caputo, presidente di Ibg spa Maurizio Marinella, Maison E. Marinella; Domenico Raccioppoli, Ceo di Nuova Erreplast. “Il mio percorso umano e professionale – afferma Rosario Caputo, presidente di Ibg spa – mi ha consentito di metabolizzare la concezione che l’arte e la cultura rappresentano segmenti di fondamentale importanza per attivare dinamiche di crescita sociale ed economica. Assecondare, accompagnare e sostenere istanze qualitativamente valide come il premio Artis suavitas è senza dubbio una iniziativa su cui pubblico e privato dovrebbero saper convergere al fine di stimolare ricadute positive sui territori”. “E’ importante – dichiara Maurizio Marinella, patron della maison E. Marinella – trasmettere alle nuove generazioni i dettami del nostro patrimonio artistico e culturale e un premio come Artis suavitas riesce a valorizzare le risorse di un territorio come Napoli, da sempre culla di un patrimonio importante e in cui la tradizione sartoriale regna sovrana”.

“Raccogliere – sostiene Domenico Raccioppoli, ceo di Nuova Erreplast – e comprendere la valenza di iniziative capaci di partire dal basso che, come il premio Artis suavitas, contribuiscono alla costruzione di nuove culture a partire da individui, comunità locali e parti sociali, per la Nuova Erreplast si configura come un’azione essenziale con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e istituzioni nella costruzione di regole e percorsi di responsabilizzazione capaci di rilanciare il valore della sostenibilità nella vita politica e nell’economia del nostro Paese”. Questi i nomi annunciati da Antonio Larizza che il 30 giugno prossimo riceveranno il premio Artis suavitas 2021: Eike Schmidt, storico dell’arte e direttore delle Gallerie degli Uffizi, Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, Rosario Caputo, presidente di Ibg spa, di Federconfidi-Confindustria e di Gafi Scpa, Alessandro Cecchi Paone, Giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano, Carmine Antonio Fiordelisi, area manager Iwbank private investments – Gruppo Intesa SanPaolo, Marcello Lippi, Icona assoluta del calcio italiano e ct della Nazionale italiana campione del mondo 2006, Cira Lombardo, wedding planner ed event creator, Carmine Perna, ceo Mondadori retail, Domenico Raccioppoli, ceo Nuova Erreplast, Massimo Recalcati, psicoanalista, saggista e accademico italiano, Vincenzo Russolillo, presidente Gruppo Eventi. Jacopo Veneziani, docente di Storia dell’arte presso l’università La Sorbona di Parigi. “Il premio – dichiara Antonio Larizza- è un prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito in Italia ed all’estero alla diffusione della cultura e del sapere in diversi ambiti. Un premio che il comitato scientifico ha destinato a personalità che con il loro impegno hanno contribuito a far conoscere la nostra nazione, valorizzandone il patrimonio Artistico, culturale, economico ed umano oltre che civile e democratico”.

Nel corso della cerimonia del prossimo 30 giugno sarà premiato anche il Paolo Nevola, in qualità di vincitore del bando dedicato al laureato più meritevole nel corso dell’anno accademico di riferimento, il quale, in base a quanto stabilito dal comitato scientifico del premio Artis Suavitas, riceverà una borsa di studio per accedere ad un master di secondo livello presso una delle università presenti sul territorio regionale della Campania. Paolo Nevola ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, presso l’Università Federico II di Napoli, con una tesi in Diritto commerciale, sul tema “La fusione con indebitamento”. Il premio Artis suavitas 2021 si configura anche quest’anno come un’edizione di respiro internazionale. Il comitato scientifico, dopo un’attenta valutazione delle autorevoli candidature, ha ufficializzato i nomi delle personalità che mercoledì, 30 giugno 2021, alle ore 18,30, a Mercogliano, presso il Palazzo Abbaziale del Loreto di Montevergine, riceveranno il prestigioso riconoscimento nel corso della cerimonia ufficiale di premiazione, organizzata dall’associazione Artis Suavitas Aps, presieduta da Antonio Larizza, con il patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, della Provincia di Avellino, del Comune di Mercogliano, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di Rai-Campania, del Santuario Abbazia Montevergine e della Proloco Mercogliano. La cerimonia di premiazione sarà presentata da Veronica Maya, conduttrice Rai. Il Comitato Scientifico che ha selezionato tutti i premiati risulta essere così composto: Nicola Graziano (presidente), magistrato del Tribunale di Napoli, presidente di sezione presso la Ctp di Caserta nonché giornalista pubblicista e scrittore; Antonello Paolo Perillo, caporedattore Responsabile della Rai Tgr Campania e curatore della rubrica nazionale della Tgr Mezzogiorno Italia, in onda il sabato su RaiTre alle 13,25; don Gianni Citro, Parroco a Marina di Camerota e Lentiscosa nella Diocesi di Teggiano-Policastro, docente di religione nella scuola secondarie superiori a Sapri, dal 2017 presidente della fondazione Meeting del mare.

La scultura del premio Artis suavitas, realizzata dall’Artista Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta l’albero della cultura, raffigurante una persona che legge prendendo linfa vitale dai valori sociali della propria terra, valori fondamentali per chi è ben radicato nel suo ambito sociale, saperi degni di essere appresi e trasmessi alle generazioni successive. Il perpetuarsi, la ciclicità di questi valori viene dimostrata nell’opera dalle radici dell’albero che affondano in una ruota, simbolo di rinnovamento e del trascorrere inesorabile del tempo. Il premio Artis Suavitas 2021 gode del supporto di importanti brand nazionali e internazionali come PepsiMax, Lay’s, Chinotto Neri, Nuova Erreplast, Mondadori Store Avella, E. Marinella, E-On, Désirée, Minichini, Cira Lombardo Event Creator, Sodano, Fattoria Pagano, Villa Minieri, Russo Home. Obiettivi dell’Associazione Artis suavitas Aps: Il ripensamento delle città in un orizzonte europeo si consolida attraverso la promozione di iniziative di particolare impegno e risalto, in grado di valorizzare le principali forme di arte, quali la pittura, la scultura, l’architettura, la letteratura, la musica, la danza, il teatro, il cinema, la fotografia, il fumetto, con l’obiettivo dichiarato di favorire soprattutto il pensiero creativo delle giovani generazioni, offrendo forme di condivisione, confronto e arricchimento e consolidando la rete di collaborazione con tutte le Istituzioni.