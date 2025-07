Premio Benedetto Croce, sabato 26 la premiazione dei tre vincitori

Giovedì 24 luglio al via la XX edizione del Premio nazionale di cultura Benedetto Croce che si conclude sabato 26 luglio con la premiazione dei tre vincitori: Simona Dolce (Il vero nome di Rosamund Fischer, Mondadori) per la narrativa; Marzio Breda e Stefano Caretti (Il Nemico di Mussolini, Solferino) per la saggistica; Francesca Mannocchi (Sulla mia Terra, DeAgostini) per la letteratura giornalistica.

A Piero Genovesi (Specie Aliene, Laterza) è destinato il Premio speciale della Presidente del Premio Croce, Dacia Maraini.

In programma tre giorni di incontri per svelare aspetti inediti della vita e dell’opera di Benedetto Croce, per valorizzare la lettura, per riflettere sul destino – ambientale e geopolitico – del pianeta terra.

Conclude la manifestazione il 26 luglio alle ore 21 al cinema Ettore Scola la prima abruzzese del film di Pupi Avati “Un Natale a casa Croce”, prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Cinecittà Luce e Rai Documentari.

Il programma