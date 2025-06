Premio Biagio Agnes 2025: la grande festa del giornalismo tra riconoscimenti, musica e istituzioni in piazza di Spagna

Il giornalismo che racconta con passione, libertà e autorevolezza le trasformazioni del nostro tempo è tornato protagonista nella XVII edizione del “Premio Biagio Agnes”, la prestigiosa cerimonia dedicata all’informazione e alla cultura che si è tenuta in una splendida Piazza di Spagna a Roma, per la prima volta teatro dell’evento. La cerimonia, andata in onda su Rai1 martedì 1 luglio in seconda serata, ha celebrato volti e voci dell’informazione italiana, con la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo.

A condurre la serata, ancora una volta, la collaudata e affiatata coppia formata da Mara Venier e Alberto Matano, che ha guidato il pubblico attraverso premiazioni, performance artistiche ed emozioni condivise. Presenti in platea anche il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, la Ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Sottosegretario all’editoria Alberto Barachini e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oltre all’AD Rai Giampaolo Rossi e al DG Roberto Sergio.

I premiati: eccellenze dell’informazione e della cultura

Ad essere premiati, come da tradizione, alcuni dei nomi più autorevoli del giornalismo e della comunicazione:

Carlo Conti , volto storico della Rai, ha ricevuto il Premio per la Televisione .

Fiorenza Sarzanini , vicedirettrice del Corriere della Sera, ha ricevuto il Premio Carta Stampata .

Aldo Cazzullo , editorialista e conduttore, è stato premiato per la Divulgazione Culturale .

Francesca Fagnani , conduttrice del cult Belve, ha ricevuto il Premio Trasmissione dell’Anno .

Il Premio Fiction è andato alla miniserie Il Conte di Montecristo, premiando il regista Bille August e gli attori Lino Guanciale , Gabriella Pession e Nicolas Maupas .

Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella sono stati premiati per il saggio Governare le fragilità.

Alberto Puoti di RaiNews24 ha ricevuto il Premio Speciale .

Alla giornalista economica Alessandra Ricciardi è stato assegnato il Premio Giornalista Economico .

Fabio Marchese Ragona , Vaticanista Mediaset, ha ricevuto il Premio Giubileo per il libro scritto con Papa Francesco Life – La mia storia nella storia.

Infine, a Martina Pennisi (Corriere.it) è stato assegnato il Premio Generazione Digitale – Podcast.

Ad arricchire la cerimonia, le straordinarie esibizioni musicali di Patty Pravo, Sal Da Vinci, Amedeo Minghi e Serena Autieri, oltre alla danza raffinata di Simone Repele e Sasha Riva, che hanno incantato il pubblico su Il cielo in una stanza. Un mix di musica, arte e parole che ha fatto vibrare l’atmosfera della serata.

Anche quest’anno il Premio ha voluto dare un segnale forte alle nuove generazioni, assegnando una Borsa di studio al primo classificato della Scuola Superiore di Giornalismo LUISS: il vincitore del 2025 è Gennaro Tortorelli.

Il Premio Biagio Agnes è stato organizzato con il patrocinio della Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio, Parlamento europeo, Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, Ordine dei Giornalisti, FNSI e Unione Cattolica della Stampa Italiana. Una garanzia del suo valore istituzionale e culturale.