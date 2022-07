Premio Biagio Agnes, domani su Rai1 la serata condotta da Mara Venier e Alberto Matano

Nel segno della tradizione e del giornalismo più autorevole e rigoroso la XIV edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, andrà in onda alle 23,30 su Rai1 domani, martedì 5 luglio, da Piazza del Campidoglio a Roma: una serata televisiva di grande informazione e intrattenimento condotta da due volti televisivi molto amati, Mara Venier e Alberto Matano.

Con la partecipazione di prestigiosi nomi del giornalismo, della comunicazione e dello spettacolo, oltre che delle istituzioni, la cerimonia del Premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai avrà luogo per la prima volta a Piazza del Campidoglio a Roma, autentico gioiello del patrimonio artistico italiano.

Ospiti della serata: Francesco Gabbani che si esibirà con l’ultimo singolo “Peace & Love “ e con un altro dei suoi successi; Tosca che presenterà la versione portoghese di “Amado Tudo” , i gemelli Mirko e Valerio Lucia , i due violinisti di 15 anni che hanno suonato con i Coldplay ; Sergio Bernal, il famoso ballerino spagnolo che si esibirà in un numero di zapateado.

Il “Premio Biagio Agnes” è una manifestazione culturale che viene organizzata dal 2009 e giunge quest’anno alla sua XIV edizione. La manifestazione rappresenta un tradizionale appuntamento pubblico che lega il prestigio di celebri nomi del mondo della comunicazione a un evento che vuole valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto.

La sua organizzazione è presieduta e promossa dalla Fondazione Biagio Agnes, associazione culturale senza scopo di lucro, che persegue essenzialmente finalità culturali.

Lo svolgimento della manifestazione è da sempre legato alla Rai in virtù del fatto che Biagio Agnes è stato uno storico Direttore Generale dell’azienda. Per questo motivo la Rai, dalla prima edizione, segue e documenta la Cerimonia di premiazione trasmettendola televisivamente in seconda serata su Rai 1. I diritti di ripresa e messa in onda della serata di assegnazione del Premio sono ceduti gratuitamente dalla Fondazione Agnes alla Rai.