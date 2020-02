Premio Biagio Agnes, tra i vincitori Fiorello e Amadeus

Sabato 27 giugno a Sorrento, a Marina Grande, personaggi della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il premio Biagio Agnes, giunto alla sua dodicesima edizione. La manifestazione, organizzata da Simona Agnes, si svolgerà come sempre in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria. I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della giuria del premio, presieduta da Gianni Letta. Ad Amadeus e Fiorello va il Premio Costume e Società “perché sono riusciti, in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese”. Un riconoscimento significativo è stato assegnato per i 60 anni del programma radiofonico ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Il Premio Nuove Frontiere del Giornalismo andrà a RaiPlay. Un premio sarà dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista ex direttrice del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019. Questo l’elenco dei vincitori del premio Biagio Agnes 2020, suddivisi in quindici categorie: Premio Internazionale: Roula Khalaf, direttrice Financial Times Premio Stampa Periodica: Danda Santini, direttrice iO Donna Premio Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Messaggero Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera Premio Costume e Società: Amadeus e Fiorello Premio per la Televisione: Alessandra Sardoni, LA7 Premio per la Radio: Radio2 Social Club, Rai Radio 2 Premio Giornalismo Sportivo: 60 anni di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Rai Radio 1 Premio Cinema: Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello Premio Fiction: L’amica geniale Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 Ore Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Raiplay – direttrice: Elena Capparelli Premio Giornalista Scrittore: – Maurizio Molinari, Assedio all’Occidente (La nave di Teseo, 2019); – Alessandra Necci, Caterina de Medici. Un’italiana alla conquista della Francia (Marsilio, 2019) – Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019) – Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020) Premio Under 40: David Allegranti, Il Foglio. Premio alla Memoria: Ida Colucci.