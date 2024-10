Premio Borsellino: i riconoscimenti della 32° edizione e il 24 ottobre cerimonia di consegna della “Pianta di Giogiò”

à di rilievo del panorama italiano, tra cui magistrati, avvocati, rappresentanti delle forze dell’ordine e giornalisti a cui il prossimo 25 ottobre, nel corso della manifestazione pubblica che si terrà, a partire dalle 10, presso il Ridotto del Teatro Comunale all’Aquila, sarà conferito il Premio nazionale Paolo Borsellino. Ad illustrarli, nel corso di una conferenza stampa, sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il procuratore della Repubblica al Tribunale dei Minori dell’Aquila, David Mancini, e il prefetto Luigi Savina, garante del premio e già vice capo della Polizia di Stato. L’iniziativa, giunta quest’anno alla 32/a edizione, è organizzata dal Comune dell’Aquila con la collaborazione dell’associazione Società civile. Giovedì 24 ottobre, alle ore 12 nella sede municipale di Palazzo Margherita, ci sarà la cerimonia di consegna della ‘Pianta di Giogiò’, alla presenza di Daniela Di Maggio, madre di Gianbattista Cutolo ‘Giogiò’, giovane musicista ucciso la notte del 31 agosto 2023 a Napoli. Sempre il 24 ottobre, alle ore 21 nella sala del Ridotto del Teatro Comunale, andrà in scena lo spettacolo ‘Emozioni: viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol’. Sul palco il cantautore Gianmarco Carroccia e il paroliere e produttore discografico Giulio Rapetti, in arte Mogol, che proprio insieme a Battisti ha firmato i testi di alcuni dei più grandi succcronacheessi della musica italiana di tutti i tempi. L’iniziativa sarà ad ingresso libero e sino ad esaurimento posti. Venerdì 25 ci saranno le premiazioni. I riconoscimenti di quest’anno saranno assegnati a varie personalità nel mondo della giustizia del giornalismo o comunque persone impegnate nel diffondere i valori della legalità: Vittorio Pisani, Ludovico Vaccaro, Marcello Viola, Alessandra Accardo, Francesca Fagnani, Giacinto Pinto, Toni Mira, Toni Gentile, Enrico Fontana, Daniela Di Maggio, Nicola Francesco Catanese. Premiate anche due organizzazioni per l’impegno sociale: Banda Rulli Friuli, una banda di inclusione, che dà a tutti e tutte l’opportunità di sentirsi accolti e valorizzati; Rurabilandia: fattoria didattica e sociale che costruisce percorsi didattici ed educativi per bambini e ragazzi con disabilità.