Premio Campania® 2019, mercoledì 27 la presentazione a Camposano

È la narrazione di un Sud innovativo, che si proietta verso la competizione internazionale. “Far emergere i migliori, il talento e il genio creativo”: è lo scopo del Premio Campania®, il prestigioso riconoscimento ideato dal presidente Donato Alfani, giornalista, e promosso dall’Associazione “Made in Italy”, con il patrocinio della Regione Campania, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, della Giunta del Consiglio Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Camposano, in collaborazione con il Dubai Village.

La conferenza stampa di presentazione è prevista per mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 11 presso la Sala Consiliare del Comune di Camposano, con gli interventi del sindaco Francesco Barbato, del presidente del Premio Campania® Donato Alfani e del titolare del Dubai Village Gaetano Ambrosio. Nel corso dell’incontro con gli organi di stampa sarà delineato l’intero programma dell’evento che si allarga e cresce per l’edizione 2019: non solo le eccellenze del “made in Campania” – selezionate da una giuria tecnica composta dai direttori dei mass media regionali e dal comitato di presidenza – che saranno premiate nel corso della serata di Gala in cartellone sabato 30 novembre, ma anche showcooking, percorso enogastronomico e convegno sulle strategie dell’innovazione per lo sviluppo. “Il Premio Campania® nasce con l’obiettivo di premiare le eccellenze “Made in Campania”, espressione della migliore creatività nei settori professionali di riferimento, che hanno saputo farsi strada con successo, raggiungendo importanti obiettivi e apportando significative innovazioni e competenze, divenendo ambasciatori Campani in Italia & nel Mondo – esordisce il presidente Donato Alfani – È un premio che mi emoziona tanto, perché rappresenta il territorio, che necessita di essere valorizzato. Basta con le etichettature negative. La nostra terra esprime energia, vitalità, competenze. La manifestazione vuole comunicare impegno, passione, dedizione. Siamo molto orgogliosi perché per la quarta edizione il Premio si evolve, si accresce e si arricchisce di ulteriori contenuti e momenti di riflessione sulle strategie future da incentivare. Mettere insieme tante personalità non è semplice, ci siamo riusciti, sarà una meravigliosa giornata in cui le eccellenze si incontrano e si raccontano, in una splendida location come il Dubai Village”.