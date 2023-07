Premio Campiello, a Jesolo gli scrittori della 61esima edizione

Arriva a Jesolo il tour estivo del Premio Campiello 2023, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. Gli scrittori finalisti incontreranno il pubblico venerdì 28 luglio alle 21:00, in Piazza Milano a Jesolo. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la sala Auditorium dell’Hotel Almar. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo.

L’incontro, moderato dalla giornalista Maria Pia Zorzi, sarà dedicato alla presentazione degli autori finalisti del Premio Campiello 2023: Silvia Ballestra “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” (Laterza), Marta Cai “Centomilioni” (Einaudi), Tommaso Pincio “Diario di un’estate marziana” (G. Perrone Editore), Benedetta Tobagi “La Resistenza delle donne” (Einaudi), Filippo Tuena “In cerca di Pan” (Nottetempo).

La tappa jesolana va ad aggiungersi agli eventi del tour estivo che si concluderà con l’ultimo incontro di sabato 29 luglio alle 18 in Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo (BL).

Aggiornamenti sugli incontri potranno essere seguiti sui canali social del Premio Campiello seguendo l’hashtag #PremioCampiello2023.

Il vincitore della 61^ edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 16 settembre presso il “Gran Teatro La Fenice” di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori anonimi.