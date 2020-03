Premio Capitale Europea dell’Innovazione, al via l’edizione 2020: 1 mln di euro al vincitore

Oggi allo Startup Youth InnoCamp di Cluj-Napoca, in Romania, la Commissione ha avviato l’edizione 2020 del premio Capitale europea dell’innovazione, noto anche come iCapital. Finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’UE Orizzonte 2020, iCapital è un premio in denaro attribuito ogni anno alla città europea che più di tutte è riuscita a dimostrare la sua capacità di sfruttare l’innovazione per migliorare la vita dei cittadini. Il premio comprende sei riconoscimenti, assegnati ad altrettante città europee. Nelle edizioni precedenti, il primo premio se lo sono aggiudicato Barcellona, Amsterdam, Parigi, Atene e Nantes. La città vincitrice riceve un milione di euro da utilizzare per garantire la condivisione e la diffusione delle sue migliori pratiche innovative, mentre le città classificatesi dal secondo al sesto posto si aggiudicano un premio di 100mila euro ciascuna a sostegno delle loro attività di innovazione e per migliorare la loro capacità di unire i cittadini, il settore pubblico, il mondo accademico e le imprese per apportare benefici sociali alle rispettive comunità. Il concorso è aperto alle città di almeno 100mila abitanti degli Stati membri dell’UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020. “L’innovazione può aiutare le città a migliorare il benessere dei cittadini e a trasformare in opportunità sfide quali i cambiamenti climatici, la mobilità urbana o le disuguaglianze – ha dichiarato Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani – Il premio Capitale europea dell’innovazione è assegnato alle città che si sono rese protagoniste della transizione verso un’Europa sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale”.