Per la 25 edizione del Premio Capo D’Orlando. che si svolgerà a Vico Equense martedì 23 maggio alle ore 18,00, saranno insigniti il Nobel per la medicina in carica Svante Pääbo e il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel. L’evento si svolgerà presso il Castello Giusso ed è organizzato dal Museo Mineralogico Campano Fondazione Discepolo. Il parterre dei premiati sarà composto da personalità del mondo della scienza, della cultura, della divulgazione e dell’imprenditoria.