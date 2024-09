Premio Caputo, in mostra le opere degli studenti Accademia

Le opere partecipanti alla prima edizione del Premio Caputo diventeranno una mostra sul tema ‘Arte e Cibo’ dal 25 ottobre al 25 novembre alla Fondazione Banco Napoli, curata da Olga Scotto di Vettimo, docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli . I vincitori saranno proclamati il ​​prossimo 24 ottobre (ore 11) in occasione della presentazione del progetto. Ideato da Valore Italia in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Banco di Napoli e Accademia di Belle Arti di Napoli , il Premio è dedicato agli studenti e ai neodiplomati dell’Accademia stessa chiamati a confrontarsi attraverso tutte le discipline artistiche: dalla scultura alla pittura , dai video alla fotografia fino alle tecniche extramediali e alle installazioni. Ad ispirare i giovani artisti anche le tipiche abitazioni napoletane del centro storico chiamate ‘Vasci’. Obiettivo del premio «restituire l’estetica e la poetica di una cucina collettiva radicata in una storia millenaria, in linea con la visione ed i valori fondanti dell’arte bianca». Il riconoscimento è stato istituito in occasione del centenario di Mulino Caputo, iniziativa di mecenatismo d’impresa per sostenere i giovani talenti in un dialogo fra le aziende e la creatività artistica.