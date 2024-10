Premio Caputo, il cibo napoletano interpretato dai giovani artisti: ecco i vincitori. Inaugurata la mostra

di Marco Milano

Premio Caputo: Arte e Impresa si incontrano per valorizzare il talento delle nuove generazioni. Alla Fondazione Banco di Napoli nel suggestivo itinerario di via dei Tribunali, ancora piacevolmente invaso da turisti e viaggiatori alla scoperta delle bellezze della cittadina partenopea, “Mulino Caputo” ha voluto celebrare il suo centenario con una mostra d’arte contemporanea. Una giornata viva e vivace, dove l’energia dell’impresa si mescolava a quella delle nuove generazioni, infatti, l’evento è stato anche l’occasione per Mulino Caputo di premiare gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, “promuovendo il dialogo tra creatività artistica e responsabilità sociale d’impresa”. La “mission” che è stata illustrata nella conferenza che ha preceduto la visita guidata alla scoperta delle opere d’arte degli studenti, ricordiamo, è quella di “stimolare un dialogo proficuo tra le imprese e la creatività artistica, seguendo la tradizione del mecenatismo industriale italiano, e promuovere la collaborazione tra istituzioni culturali e aziendali per la valorizzazione dell’arte, creando nuove opportunità di scambio e di crescita reciproca”.

Arte e Cibo, questo il binomio che attraverso varie discipline artistiche, dalla scultura alla pittura, dai video alla fotografia fino alle tecniche extramediali e alle installazioni, ha ispirato gli studenti dell’Accademia che hanno partecipato alla prima edizione del Premio Caputo, l’iniziativa nata nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’azienda Mulino Caputo. azienda leader a livello internazionale per la produzione di farine di alta qualità, affermando il suo impegno a promuovere l’arte e il talento delle nuove generazioni che ha visto i suoi natali, appunto, nel 1924.

Antimo Caputo: La gastronomia è parte della nostra storia e va raccontata

Ideato da Valore Italia con Mulino Caputo, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Fondazione Banco di Napoli e Accademia di Belle Arti di Napoli, il Premio Caputo, alla sua prima edizione, ha visto la partecipazione degli studenti e ai neodiplomati dell’Accademia stessa che si sono confrontati sul tema. “La nostra famiglia – ha spiegato Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo – ha deciso di istituire questo Premio perché la gastronomia rappresenta una componente essenziale del nostro patrimonio storico e culturale. Il Premio Caputo ha intrapreso un viaggio insieme ai giovani partecipanti, seguendo le orme dei nostri prodotti, chef, pizzaioli e pasticceri, che hanno portato nel mondo il modo di fare cucina napoletano. Solo i giovani, con la loro arte, con il loro sguardo pulito, innovativo, che sa comunicare agli altri giovani, possono rappresentare tutto questo e ciò che è davvero Napoli, città ricca di sfumature che meritano di essere raccontate. Oggi, grazie a queste opere, il nostro sogno si è realizzato. I giovani artisti hanno compiuto qualcosa di straordinario: Napoli è e deve rimanere un vulcano di idee, cultura ed emozioni, espressioni di vera qualità”.

I premi

Al centro delle opere dei giovani artisti la realtà di Mulino Caputo e i caratteristici “vasci” napoletani, le abitazioni poste al piano terra dei grandi palazzi antichi dove ancora oggi si cucinano i piatti tradizionali da strada. L’obiettivo è quello di restituire l’estetica e la poetica di una cucina collettiva radicata in una storia millenaria, in linea con la visione ed i valori fondanti dell’arte bianca di Mulino Caputo. Per la mostra realizzata dagli studenti e dai neodiplomati dell’Accademia, inaugurata in anteprima in occasione della conferenza di presentazione e composta da tutte le opere in gara, sono stati anche annunciati i tre vincitori del Premio, selezionati da una qualificata giuria di esperti, ai quali è stato assegnato un riconoscimento di 3 mila euro in denaro “volto a sostenere il percorso di studi dei ragazzi o della loro carriera artistica”. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio del Premio Caputo 2024 è stato il collettivo Error 207 con “Eco”, un’opera che, come è stato spiegato, “traduce nella sua rappresentazione tecnica e nel linguaggio artistico l’attenzione di Mulino Caputo verso le tematiche di sostenibilità ambientale, di responsabilità verso il territorio in armonia con le nuove scoperte tecnologiche e scientifiche, e, inoltre, Biagio Salvati con “Sacro Caputo”, per avere “sacralizzato ed eternizzato la Spiga come reliquia ed essenza dell’identità aziendale di Mulino Caputo” e Luyao Wang con “La pizza della mamma”, premiata “per la capacità dell’opera di esprimere in modo toccante e innovativo l’universalità del legame affettivo e familiare attraverso il cibo, la pizza, come valore di icona internazionale”. Menzione speciale, infine, per Ylenia Rongo con “Scannerizzami”, per avere sottolineato “con forza la responsabilità sociale dell’artista di imporre all’attenzione del pubblico le aberrazioni del nostro tempo”.

La mostra

La mostra curata da Olga Scotto di Vettimo, docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e voluta da “Mulino Caputo” che custodisce nel suo ideale scrigno dei valori quelli della tradizione, innovazione e responsabilità sociale vuole essere una preziosa opportunità per i giovani artisti che hanno così un’importante possibilità, quella di esporre le loro opere in una location dallo straordinario spessore culturale, riconosciuto a livello internazionale. “Esiste un’affinità fondamentale tra l’opera d’arte e l’atto di resistenza, affermava il filosofo francese Gilles Deleuze – ha detto Olga Scotto di Vettimo, docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e curatrice della mostra – Pertanto l’investimento nell’arte e nella formazione artistica rappresenta un’occasione per opporre resistenza all’effimero, producendo ricerca e contribuendo a costruire etici e sostenibili scenari futuri. Tali finalità emergono con evidenza nelle motivazioni che sottendono la scelta del Mulino Caputo di dare avvio, in occasione delle celebrazioni dei 100 anni dell’azienda, a una collezione d’arte attraverso l’istituzione del Premio. I 28 partecipanti, dopo un percorso di approfondimento sul tema Arte e Cibo e sostenuti da un co-finanziamento del Mulino Caputo, hanno realizzato opere che restituiscono storie personali e vissuti collettivi, espressione di passione, affetti, memorie e cultura delle tradizioni”. La mostra sarà esposta per un mese (dal 25 ottobre al 25 novembre) e consentirà ad appassionati ed esperti di ammirare, osservare, “studiare”, ventotto opere, tutte quelle che hanno preso parte al Premio presso le sale dell’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli, in linea con lo spirito del Premio stesso, ovvero quello di “favorire uno scambio proficuo fra cultura”. Una volta terminato il periodo espositivo le opere, come spiegato durante la conferenza di presentazione andranno a costituire il primo nucleo della collezione aziendale di Mulino Caputo Caputo-Art, all’interno del nuovo stabilimento a Ripalimosani, in Molise. In questa sede ci sarà sia “la casa” della nuova collezione d’arte contemporanea che gli archivi storici aziendali, inserendosi nel circuito nazionale dell’Associazione Museimpresa di Assolombarda e Confindustria. Si tratta di “un traguardo significativo che conferma l’impegno dell’azienda campana nel sostenere le nuove generazioni e valorizzare la creatività”.

Tra memoria e innovazione

Ed è proprio il rapporto tra l’impresa e i territori di radicamento a rappresentare la speciale sensibilità per tutte le dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica. Mulino Caputo, come messo in evidenza, nella giornata che ha visto l’ideale taglio del nastro inaugurale, tra memoria e innovazione, è motore di “un rapporto con la cultura che vada oltre i confini tradizionali del mecenatismo, del sostegno alle iniziative di uomini e donne attivi nei vari contesti creativi e che si trasformi in un’idea di cultura sempre più ampia, legata alla società, al benessere, alla qualità della vita e della salute”. Innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, finanza, arte, questo il network, la rete di collegamento per attivare nuove energie produttive, creative e sociali per il territorio. “Le scelte del Mulino Caputo, tra memoria e innovazione, si iscrivono nel contesto dei valori della ‘cultura politecnica’ che connota le migliori imprese italiane – ha messo in evidenza durante il suo intervento Antonio Calabrò, presidente Museimpresa – con la capacità di legare saperi umanistici e conoscenze scientifiche e di farne un vero e proprio asset di identità e di competitività. Il rapporto con la cultura, oltre i meritori confini del mecenatismo, del sostegno alle iniziative di uomini e donne attivi nei vari contesti creativi, non può non investire tutti gli aspetti di un’idea più ampia di cultura, legata alla società, al benessere e alla qualità della vita e della salute, alla scienza e al lavoro. Nella consapevolezza che proprio nella stagione del predominio della “economia della conoscenza” un’impresa deve essere attore sociale positivo del cambiamento, interprete di una nuova e migliore cultura della responsabilità per un’economia circolare, civile e sostenibile”. L’iniziativa promossa da Mulino Caputo è stata anche significativa per un’impresa che ha più volte ribadito di volersi fare interprete di una nuova e migliore cultura della responsabilità per un’economia circolare, civile e sostenibile. “Siamo molto orgogliosi, come Valore Italia – ha dichiarato Salvatore Amura, amministratore delegato di Valore Italia. di aver riunito, per la celebrazione dei cento anni di Mulino Caputo, grandi istituzioni pubbliche e private, attive nell’ambito dell’alta formazione, della cultura e della promozione economica, quali Accademia di Belle Arti di Napoli, Fondazione Banco di Napoli, Cassa Depositi e Prestiti e Museimpresa a cui rivolgo il più sentito riconoscimento. Il Premio Caputo è un segnale forte che dà sostegno e fiducia ai giovani artisti e dimostra la sensibilità e l’amore per la città di Napoli e per la sua crescita sociale e culturale”. Inoltre insieme all’avvio del progetto, verrà presentata la candidatura per l’emissione di un francobollo dedicato alle celebrazioni del centenario.