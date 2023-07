Premio Charlot, l’omaggio a Charlie Chaplin del maestro Fernando Mangone

Domani 26 luglio, il rinomato artista internazionale Fernando Mangone sarà presente al 35° Premio Charlot, l’importante evento artistico ideato e organizzato dal patron Claudio Tortora. La serata si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, dedicata all’arte, con una particolare dedica a Charlie Chaplin.

Il Maestro Mangone, riconosciuto a livello mondiale come uno dei più quotati artisti contemporanei, si esibirà in una performance unica e straordinaria, creando ritratti dipinti in diretta come tributo al celebre Charlie Chaplin. Questa straordinaria performance sarà il culmine della serata, offrendo al pubblico l’opportunità di essere testimoni dell’arte che prende vita sotto i pennelli del Maestro Mangone.

“La mia performance è un omaggio sentito a Charlie Chaplin, un artista senza tempo il cui lavoro ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e dell’arte in generale. Voglio trasmettere la sua essenza e la sua genialità attraverso i miei dipinti, sperando di suscitare empatia e connessione con il pubblico”, ha dichiarato il Maestro Mangone in vista dell’evento.

Inoltre, nel corso della serata, si terrà uno spettacolo dedicato alla leggenda della musica italiana, Lucio Battisti, con la partecipazione del rinomato cantautore Maurizio Vandelli e il suo gruppo. La partecipazione straordinaria di Mogol, celebre paroliere e collaboratore di lunga data di Battisti, renderà l’evento ancora più speciale e carico di emozioni.

Il Premio Charlot è da sempre sinonimo di eccellenza artistica, e la presenza di Fernando Mangone, con la sua inconfondibile abilità nel catturare l’anima dei soggetti nei suoi ritratti, aggiungerà un tocco di classe e bellezza alla serata. L’arte di Mangone ha il potere di emozionare e ispirare il pubblico, trasmettendo messaggi universali attraverso i suoi colori e la sua tecnica impeccabile.

Il 35° Premio Charlot promette di essere un’esperienza unica, in cui il talento, la passione e la dedizione si fonderanno per celebrare due grandi maestri e ispirare le generazioni future.