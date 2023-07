Premio Cimitile, consegnati i Campanili d’argento: speciale stasera su Rai2

Si è conclusa con la consegna dei “Campanili d’argento”, nel complesso delle basiliche paleocristiane, la XXVIII edizione del Premio Cimitile. La rassegna letteraria nazionale è organizzata dall’omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano con Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio. Durante la serata finale è stato anche trasmesso un video con il messaggio del Santo Padre. Sabato 17 giugno sul palco allestito nel complesso delle Basiliche paleocristiane, sono stati premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata presentata da Monica Leofreddi che andrà in onda, oggi, in terza serata su Rai 2. Migliore opera inedita del genere narrativo a Marco Ponzi con “La strategia dell’attenzione”; miglior opera edita di narrativa a Simona Sparaco per “La vita in tasca”; miglior opera edita di attualità a Mario Tozzi, con “Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti”. Migliore opera edita di saggistica a Ezio Mauro, “L’anno del fascismo. 1922. Cronache della marcia su Roma”. Migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale, a Silvana Rapuano, “Archeologia e storia di un monastero. Sant’Ilario a Port’Aurea di Benevento”.