Premio Cimitile, la serata finale della XXXI edizione in onda su Rai 2 e RaiPlay il 7 luglio

La serata finale di premiazione della XXXI edizione del Premio Cimitile sarà trasmessa martedì 7 luglio alle ore 00:15 in seconda serata su Rai 2 e su RaiPlay, portando sul piccolo schermo uno degli appuntamenti culturali più consolidati del panorama nazionale.

La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Premio Cimitile, presieduta da Felice Napolitano, con il sostegno dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile e Associazione Obiettivo III Millennio, è stata dedicata all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Una settimana di eventi culminata con la consegna dei Campanili d’argento

La cerimonia conclusiva si è svolta nello scenario del complesso delle Basiliche paleocristiane di Cimitile, al termine di una settimana di iniziative dedicate ad arte, cultura, religione, storia, valorizzazione del patrimonio pubblico, letteratura, musica, spettacolo e presentazioni di libri, che hanno registrato una significativa partecipazione di pubblico.

La serata, condotta da Ingrid Muccitelli, ha visto la consegna dei tradizionali Campanili d’argento ai vincitori della XXXI edizione.

I vincitori del Premio Cimitile 2026

Il Comitato scientifico, presieduto dal giornalista e scrittore Francesco Giorgino, ha assegnato i riconoscimenti.

Per la Migliore opera inedita del genere narrativo è stato premiato Francesco Gioia con “Le comete di Sheb’a”, opera successivamente pubblicata a livello nazionale da Guida Editori.

Il premio per la Migliore opera edita di narrativa è andato a Lorenzo Marone per “Ti telefono stasera” (Feltrinelli).

Per la Migliore opera edita di attualità è stato premiato Giovan Battista Brunori con “Il nuovo Medioriente. Il declino della Mezzaluna Sciita” (Belforte Salomone).

Nella sezione Migliore opera edita di saggistica il riconoscimento è stato assegnato a Claudio Cerasa per “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” (Silvio Berlusconi Editore).

Per la Migliore opera edita di archeologia e cultura artistica in età paleocristiana e altomedievale è stata premiata Natasha Luigia Antonino con “Stratigrafia archeologica e cultura materiale. I manufatti ceramici del complesso catacombale tardoantico di Canusium: produzione, commercio, funzioni” (Edipuglia).

Il Premio Giornalismo “Antonio Ravel” è stato conferito alla giornalista Rai Maria Soave, conduttrice del TG1 e di UnoMattina News.

Il Premio speciale “Ermanno Corsi” è stato assegnato a Paolo Antonio Ascierto, oncologo e ricercatore, direttore del Dipartimento di Melanoma e Tumori della Cute, Immunoterapia Oncologica e Sperimentale e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli.

Musica e spettacolo sul palco

Nel corso della serata si sono esibiti Frate Alessandro, Ivana Spagna, Ste, Anastasio, Enzo Gragnaniello, la mezzosoprano Mariangela Zito, l’attrice Carmen Di Marzo, il Quartetto Orchestra della Campania diretto dal maestro Leonardo Quadrini e la compagnia Protagonisti Ballet, diretta da Monica Maraldo.

Le autorità presenti

Alla manifestazione hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura, tra cui il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il sindaco di Cimitile Filomena Balletta, il presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio Elia Alaia, il presidente della Fondazione Premio Cimitile Felice Napolitano, l’editore Diego Guida, Mauro Masi, già direttore generale della Rai, il colonnello dei Carabinieri Salvatore Sferlazza, oltre a numerosi amministratori del territorio.

La registrazione televisiva della serata è stata realizzata dalla produzione Melos International di Dante Mariti. L’appuntamento è fissato per martedì 7 luglio alle ore 00:15 su Rai 2 e RaiPlay.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura e della Curia Vescovile della Diocesi di Nola.