Premio Cimitile, sabato 14 il via alla XXX edizione: ecco i vincitori

Sabato 14 giugno alle ore 18,30 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Premio Cimitile 1996 – 2025. I maggiori scrittori italiani, personalità del giornalismo, della politica e dello spettacolo” prenderà il via il trentennale del “Premio Cimitile”. Nel complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile è in programma alle ore 19, il convegno “Premio Cimitile 1996 – 2025. Cultura e territorio: insieme da trent’anni all’ombra delle basiliche paleocristiane” e la presentazione del volume “30 Premio Cimitile 1996 – 2025. Storia, personaggi, immagini, prospettive” a cura di Felice Napolitano – Guida Editori.

Alla presentazione interverranno: Filomena Balletta, sindaco di Cimitile; Felice Napolitano,presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Valeria Parrella, scrittrice; Gigi Marzullo, giornalista e conduttore televisivo; Giuseppe Bencivenga, consigliere della Città Metropolitana di Napoli, sindaco di Frattaminore; Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Coordinerà: Ermanno Corsi, giornalista – scrittore, presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile.

La Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio, ha organizzato anche quest’anno la rassegna letteraria nazionale che si concluderà il 21 giugno.

La settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico sarà densa di eventi, letteratura, convegni, spettacoli, musica, momenti di riflessione.

A coronare come ogni anno, in una inaspettata e coinvolgente alchimia finale, l’attesa serata di premiazione, prevista per sabato 21 giugno, alle ore 20.30, in cui avverrà la consegna dei “Campanili d’argento” ai vincitori della kermesse letteraria. Una serata di cultura e spettacolo condotta da Beppe Convertini e Veronica Maya che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata il 24 giugno.

Il Comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi ha selezionato così i vincitori della XXX edizione: Migliore Opera inedita del genere narrativo a Mario Antobenedetto “La parte interna dei pensieri”. Il lavoro è stato pubblicato sul territorio nazionale a cura di Guida Editori di Napoli. Migliore Opera edita di narrativa a Francesco Sole “L’uomo che voleva capire l’amore” – Sperling & Kupfer. Migliore Opera edita di attualità a Barbara Gallavotti “Il futuro è già qui. Cosa può fare davvero l’intelligenza artificiale” – Mondadori. Migliore Opera edita di saggistica a Giulio Napolitano “Il mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica” – Mondadori.

Migliore Opera edita archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale a Silvia Lusuardi Siena, Filippo Airoldi, Elena Spalla “Milano Piazza Duomo prima del Duomo. La cattedrale di Santa Tecla ritrovata. Archeologia del complesso episcopale milanese” – Silvana Editoriale.

Premio Giornalismo “Antonio Ravel” a Gianluigi Nuzzi, Giornalista, scrittore, conduttore del programma televisivo Quarto Grado su Rete 4. Premio Speciale a Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Ai premiati sarà consegnato il campanile d’argento, simbolo di quello che la tradizione riconosce come il primo campanile della cristianità sito nel santuario di San Felice.