Premio Cimitile, XXX edizione dedicata alla memoria di Corsi

La Fondazione Premio Cimitile esprime cordoglio per la scomparsa del giornalista e scrittore Ermanno Corsi, presidente del Comitato scientifico sin dalla prima edizione del Premio, nel 1996. Figura di riferimento del panorama giornalistico e culturale sia campano che nazionale, Corsi ha rappresentato per trent’anni il cuore intellettuale del Premio, contribuendo con passione e rigore alla sua crescita e prestigio nazionale. La XXX edizione del Premio Cimitile, in programma questa sera nel complesso basilicale paleocristiano, sarà dedicata alla sua memoria, in segno di gratitudine e riconoscenza per il lungo impegno profuso nel promuovere la cultura, il libro e la buona informazione. Ermanno Corsi, nato a Carrara nel 1939 e trasferitosi giovanissimo prima a Torre del Greco e poi a Napoli, è stato per decenni firma autorevole del giornalismo italiano e storico conduttore del Tgr Campania. Ha collaborato con testate come Il Mattino, Il Giorno, Repubblica e La Stampa. Già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha affiancato alla sua lunga carriera giornalistica un’intensa attività come autore e relatore. La Fondazione Premio Cimitile — attraverso il Presidente Felice Napolitano, il Consiglio di Amministrazione e i soci fondatori — esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Ermanno Corsi, un uomo che ha saputo coniugare il mestiere del giornalista con il pensiero del saggista e l’integrità dell’intellettuale.