Premio De Sanctis a Sadun e Tabellini, presente il ministro Franco. Cottarelli: E nel ’23 riconoscimenti internazionali

Gli economisti Raffaella Sadun, collegata in streaming, e Guido Tabellini hanno ricevuto il Premio De Sanctis per le Scienze Economiche in una cerimonia che si è svolta nella sala Carlo Azeglio Ciampi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla presenza del ministro Daniele Franco. La cerimonia condotta da Corrado Augias che ha introdotto gli ospiti e i premiati ha sottolineato il prestigio dello storico e letterato Francesco De Santis e nel contempo “la delicatezza ìdella fase in cui si trova il nostro paese”. Gli attori Giorgio Pasotti e Alessandro Preziosi hanno letto le motivazioni dei premi.

I complimenti del ministro Franco

“Complimenti a Francesco de Sanctis e alla Fondazione – ha dichiarato il Ministro Daniele Franco – per avere esteso all’economia il premio de Sanctis facendo un importante lavoro di ricerca e selezione dei premiati. Il premio nasce per la letteratura e le lettere del resto sono gli studi di base per la cultura economica”. Poi ha aggiunto: “Gli investimenti in capitale umano determinano la crescita economica di un paese. Analisi e ricerca sono alla base della politica economica e delle strategie economiche di breve e lungo periodo. Per questo è importante investire nella ricerca e sui giovani che ad essa si dedicavano. La fuga dei cervelli è una perdita di capitale umano. Ecco perché è importante riconoscere la qualità della ricerca scientifica di entrambi i premiati la cui ricerca è orientata a questioni importanti per l’agenda politica”. il ministro ha poi sottolineato “la sala in cui ci troviamo che ospita il Premio è il cuore del Palazzo del Mef che, nel 2016, è stata intitolata a Ciampi”.

Intervengono Francesco De Santis e Gianni Letta

“L’economia non è appannaggio esclusivo di pochi edotti – ha detto il presidente della Fondazione Francesco de Sanctis – perché le scienze economiche sono anche scienze sociali’. Il Patron del Premio Gianni Letta nel suo intervento ha evidenziato che “Carlo Azeglio Ciampi era letterato prima ancora che economista. Da governatore amava duellare in latino o greco con l’allora ministro dell’economia. Francesco De Sanctis ha saputo modellare di anno in anno la fondazione sulla capacità del suo avo Francesco de Sanctis di abbracciare tutto il sapere. Letteratura non è contemplazione, lingua e letteratura sono state il fondamento dell’Unità d’Italia e Francesco de Sanctis lo aveva capito”. Poi ha aggiunto: “La cultura è il fondamento della buona politica, la letteratura è culto della scienza. Edmund Phelps premio Nobel per l’economia nel 2006 ricordava che nell’economia moderna non c’è sviluppo senza innovazione e non c’è innovazione senza creatività e non c’è creatività se non a partire dai valori del Rinascimento. Le idee delle persone sono spesso alla base delle innovazioni più importanti per lo sviluppo economico, sono i valori che alimentano la creatività. Raffaella Sadun e Guido Tabellini sono due fuoriclasse, due innovatori che onorano l’Italia nel mondo”.



Cottarelli: Perché i premi

Il Presidente del Premio Carlo Cottarelli ha raccontato com’è nato il Premio: “In questa prima edizione del premio de Sanctis per l’economia abbiamo dovuto decidere che tipo di premio dovesse essere: abbiamo premiato chi ci sembrava migliore in assoluto ed è il primo premio per l’economia assegnato in Italia. Quest’anno abbiamo premiato due italiani ma nel futuro potrebbe estendersi a candidati non italiani”.



La consegna dei premi

Il Premio a Raffaella Sadun, consegnato da Dario Scannapieco, Ad di Cassa Depositi e Prestiti, è stato ritirato da Daria Perrotta, capo di gabinetto del sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L’economista in collegamento streaming ha così dichiarato: “Il mio legame con l’Italia non si è mai interrotto e per la mia carriera sono stati importanti gli investimenti che sono stati fatti su di me dal mio paese”.

Il premio a Guido Tabellini è stato consegnato da Remo Taricani, deputy head Italia di Unicredit, con la lettura della motivazione di Alessandro Preziosi. L’economista ha così ringraziato: “la fondazione de Sanctis per questo premio che già in altri campi ha una tradizione importante e sono onorato di essere il primo a ricevere – ha detto -il premio de Sanctis per le scienze economiche. Ringrazio anche la mia università perché in campo scientifico il successo è sempre merito di un lavoro di gruppo”.

Gianni Letta ha consegnato al Presidente della Fondazione De Sanctis la medaglia del Presidente della Repubblica al Premio De Sanctis.

Corrado Augias ha concluso la cerimonia sollecitando la Fondazione ad organizzare un convegno dedicato sulla figura e sulle ampie dimensioni del sapere di Francesco de Sanctis e ha invitato gli ospiti e le personalità istituzionali intervenute al premio di rivolgere un applauso al Premier Mario Draghi “per il lavoro che sta facendo, per la sua intelligenza e indipendenza”.

Il premio è stato organizzato con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comune di Roma, Banca d’Italia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rai e con la partecipazione di UniCredit, CDP, Autostrade per l’Italia, Open Fiber, Il Sole 24 Ore, Gruppo editoriale Athesis, L’Igiene Urbana Evolution, Esclapon & co, Sina Bernini Bristol e Ita-Airways.

Motivazioni del premio a Raffaella Sadun (scritte da Veronica Guerrieri)

Raffaella Sadun è un’economista riconosciuta internazionalmente come leader nella ricerca nel campo del management e dell’organizzazione aziendale. Attualmente è Charles Edward Wilson Professor of Business Administration alla Harvard Business School, dove ha lavorato a partire dal 2008, dopo aver conseguito un PhD alla Landon School of Economics. È Research Associate al National Bureau of Economic Research (NBER) e Research Affiliate al Centre for Economic Policy and Research (CEPR). Nel 2021, è stata riconosciuta Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. È tra i primi che hanno trasformato il modo di studiare le pratiche manageriali e organizzative sia nel mondo privato che pubblico, contribuendo alla costruzione di nuovi datasets utili a misurare gli effetti delle pratiche manageriali con metodi comparabili tra paesi e imprese diverse. A questo scopo ha ricevuto importanti finanziamenti ed è tra i fondatori della World Management Survey e dell’Executive Time Use Study, due datasets che hanno rivoluzionato la ricerca manageriale e sono adesso utilizzati da studiosi in tutto il mondo. In una serie di studi molto influenti, Raffaella Sadun ha utilizzato questi dati per studiare il ruolo di diverse pratiche manageriali per spiegare le differenze di crescita economica tra paesi e tra imprese. Oltre a focalizzarsi sulla crescita economica, questi dati le hanno anche consentito di fare luce sul settore educativo e sanitario, esplorando quali pratiche manageriali ottengano risultati migliori in scuole ed ospedali. È una fortuna per l’Italia e per l’Europa che Raffaella Sadun si sia anche dedicata ad attività di servizio pubblico. Nel 2020, è stata membro della Task Force Italiana sul Covid-19 e nel 2022 è stata consulente del Primo Ministro Mario Draghi. Siamo onorati che sia la vincitrice della prima edizione del premio De Sanctis per le scienze economiche.

Motivazioni del premio a Guido Tabellini (scritte da Oriana Bandiera)

Guido Tabellini è un gigante dell’economia. Ha la rara distinzione di aver fondato, con un piccolo gruppo di colleghi, il campo della political economy, che oggi è uno dei campi più fiorenti. Attualmente ricopre la Cattedra di Intesa Sanpaolo in Political Economy presso l’Università Bocconi dove insegna dal 1994, dopo essere tornato in Europa da Stanford. È foreign honorary member dell’American Academy of Arts and Sciences, membro della Econometric Society, membro del Canadian Institute for Advanced Research, e ha ricevuto il premio Yrjo Jahnsson per i contributi eccezionali alla ricerca da parte diun economista di età inferiore ai 45 anni dall’Associazione economica europea La sua ricerca affronta le questioni più urgenti del nostro tempo e, come spesso accade per i ricercatori di spicco, individua le questioni rilevanti ben prima che la loro rilevanza diventi evidente. Gli esempi abbondano. Nei primi anni ’90 ha iniziato ad esplorare le conseguenze della disuguaglianza sulla crescita e sulla democrazia, poco dopo ha avviato un programma di ricerca su cultura e istituzioni. Nel corso della sua carriera ha esplorato questioni chiave al confine tra economia e politica, unendo i metodi della prima con le questioni fondamentali della seconda. Oltre ai suoi contributi trasformativi alla ricerca in economia, Guido Tabellini è noto anche per il suo contributo al bene pubblico: è attualmente presidente della Econometric Society e in passato è stato presidente della European Economic Association nonché rettore della Bocconi tra il 2008 e il 2012. Ci sono pochissime persone al mondo che potrebbero meritare di vincere la prima edizione del Premio De Sanctis per le scienze economiche. Siamo fortunati che l’Italia ne ospiti uno.