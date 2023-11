Premio De Sanctis per l’Economia a Marco Pagano e Alessandra Voena, cerimonia al Mef

Si è svolta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cerimonia di consegna del Premio De Sanctis per le Scienze Economiche. Giunto alla seconda edizione, il Premio, presieduto da Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia, è stato assegnato agli economisti Marco Pagano e Alessandra Voena. Alla cerimonia, presentata dalla conduttrice televisiva Daria Luppino, sono intervenuti il Capo di gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze Stefano Varone che ha portato i saluti del Ministro Giancarlo Giorgetti; il Funzionario Generale della Banca d’Italia Gianluca Trequattrini, e il Presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis. La giuria del Premio è composta inoltre da Franco Anelli, Graziella Bertocchi, Giuseppe Chiné, Gianni Letta, Daria Perrotta, Gianluca Trequattrini e Stefano Varone.

Le motivazioni del Premio a Marco Pagano sono state lette dal Capo Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Gaetano Caputi. Il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente di Open Fiber, Paolo Ciocca. Graziella Bertocchi ha letto le motivazioni del Premio ad Alessandra Voena. Il riconoscimento è stato consegnato dal Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, Roberto Gabrielli.

Il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti ha inviato agli organizzatori del Premio in cui ha ricordato che “le attività della Fondazione, che valorizzano e promuovono i valori e l’eredità di De Sanctis, sono un valido strumento di riflessione e approfondimento soprattutto per le nuove generazioni, da incentivare a investire nella propria formazione”. Per il Capogabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze Stefano Varone: “l’importanza del premio ha un rilievo nazionale, è l’idea di qualcosa che può diventare faro delle nuove generazioni”. Il Funzionario Generale per la revisione interna e alto consulente del Direttorio per le relazioni internazionali della Banca d’Italia Gianluca Trequattrini ha sottolineato “il legame fra l’economia e la letteratura, a cui De Sanctis dedicò gran parte della sua esistenza e per cui è ricordato ancor oggi. Esso rappresenta in fondo la ragion d’essere dell’iniziativa della Fondazione De Sanctis di istituire un riconoscimento per chi si è distinto per i contributi prodotti nel campo della scienza economica”.

Pagano: A Napoli giovani ricercatori all’altezza dei migliori d’Europa

“Sono molto grato alla commissione del Premio Sanctis per questo riconoscimento – ha detto Pagano -. Da ragazzo ho studiato con ammirazione sui libri di questo grande pensatore e come lui mi sono sempre sentito radicato non solo nel mio paese ma in particolare nel Mezzogiorno. Ho dedicato buona parte della mia attività di insegnamento a far crescere la ricerca in economia e finanza nel Mezzogiorno e oggi a Napoli c’è un gruppo di giovani ricercatori che non ha nulla da invidiare alle migliori università europee e lavora in collaborazione con studiosi di tutto il mondo. Un esempio che mi pare particolarmente attuale di come la finanza potrebbe aiutarci ad affrontare meglio il gravissimo problema del riscaldamento globale è uno “EU Climate bond”. L’uso innovativo della finanza potrebbe aiutarci ad affrontare simultaneamente due tipi di problemi: l’emergenza climatica e la carenza di un titolo di debito sicuro (un “safe asset”) a livello federale europeo”.

Voena: Diseguaglianze di genere, l’economia ha un ruolo fondamentale

“Vorrei lodare l’iniziativa di istituire il premio De Sanctis per le scienze economiche, una materia spesso incompresa ma che fornisce lo strumento per capire le più importanti forze che animano la società come la famiglia, la prima e più importante unità di decisione economica – ha detto Alessandra Voena -. Famiglia di tutti i tipi, in cui avvengono le scelte che interessano gli economisti. Tra queste è importante capire le origini delle diseguaglianze di genere e il ruolo economico delle norme sociali che possono limitare la crescita economica impedendo a ciascuno di esprimere le proprie capacità nel mercato. Spero che la ricerca economica in Italia continui a indagare in maniera empirica come queste norme possano diventare una forza e non un vincolo”.

I vincitori

Marco Pagano è professore di Finanza presso l’Università di Napoli Federico II. Ha insegnato presso l’Università Bocconi e l’Imperial College ed è stato direttore editoriale della Review of Finance. Ha presieduto il Comitato Scientifico Consultivo dell’European Systemic Risk Board (ESRB) ed è stato presidente dell’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (EIEF) e direttore del Centro di Studi in Economia e Finanza (CSEF). Attualmente presiede il Consiglio Scientifico dello Swiss Finance Institute (SFI) e il Comitato Scientifico della Fondazione UniCredit, e fa parte del Comitato Nazionale di Valutazione della Ricerca (CNVR). La sua ricerca è concentrata nell’area della finanza, principalmente economia bancaria, finanza aziendale, microstruttura dei mercati e, più di recente, su temi al confine tra economia del lavoro e finanza. Ha conseguito il dottorato in economia al MIT e la laurea in economia all’Università di Cambridge. Ha scritto il libro Market Liquidity: Theory, Evidence and Policy con Thierry Foucault e Ailsa Roëll.

Alessandra Voena è una economista empirica che studia principalmente l’economia della famiglia e l’economia della scienza e dell’innovazione. Attualmente è docente di Economia presso la Stanford University ed è Editore della Journal of Labor Economics. Ha insegnato precedentemente presso l’Università di Chicago ed è stata Visiting Assistant Professor presso la Yale University e ricercatrice post-dottorato presso la Kennedy School of Government della Harvard University. Nel 2017, le è stato conferito il Sloan Research Fellowship e la Medaglia Carlo Alberto dal Collegio Carlo Alberto. Ha conseguito un dottorato e un master in Economia presso la Stanford University e una Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino.