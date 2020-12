Premio dei Premi 2020, innovazione: doppio riconoscimento per Protom

Doppio riconoscimento per Protom: è vincitrice della XI Edizione del Premio Imprese per Innovazione e vincitrice del Premio dei Premi. L’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti, soluzioni e servizi ad alta intensità tecnologica è stata premiata per la sua capacità aziendale di gestire l’innovazione. Il Premio Imprese per Innovazione è organizzato da Confindustria, realizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo, con il sostegno di Bnp Paribas e Warrant Hub e con il supporto tecnico di Apqi. Protom è risultata vincitrice di questa XI edizione per la categoria Prize. Il Premio “Imprese per Innovazione” è inoltre riconosciuto nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Premio dei Premi”, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica. Per la categoria “Industria e Servizi”, il premio viene riconosciuto a 9 imprese vincitrici: le prime tre aziende nella categoria Grandi Imprese e le prime sei nella categoria Piccole Medie Imprese.Protom è stata riconosciuta tra le vincitrici anche del Premio dei Premi.

La cerimonia di consegna del Premio dei Premi si è svolta in collegamento e ha visto la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais e dei ministri per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, e per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. Il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” 2020 è stato istituito su concessione del Presidente della Repubblica Italiana. Quest’anno l’ambito riconoscimento si è svolto in una cerimonia interamente online, con la presenza del Capo di Stato Sergio Mattarella.

Il Premio è stato conferito ad aziende, enti pubblici, e professioni del design, individuati tra i vincitori dei premi per l’innovazione assegnati annualmente a livello nazionale dalle principali Associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell’industria e del terziario (ABI, ADI, Confcommercio, Confindustria, PNICube), nonché da grandi gruppi industriali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il “Premio dei Premi” ha l’obiettivo sia di sostenere la capacità d’innovazione del settore imprenditoriale, del mondo universitario, della ricerca pubblica, della pubblica amministrazione e del terziario, sia di incentivare gli attori dell’innovazione a proseguire nell’attività creativa affinché si sviluppi una cultura del cambiamento, sensibilizzando, allo stesso tempo, i cittadini ed in particolare i giovani, ai temi della ricerca e dell’innovazione.

“Siamo davvero orgogliosi che venga premiata la nostra capacità di innestare l’innovazione continua nei processi e nei prodotti” ha detto Fabio de Felice, fondatore di Protom. “Si tratta di un riconoscimento all’intero gruppo di lavoro aziendale che di fronte alle nuove sfide ha costantemente utilizzato l’entusiasmo e l’impegno necessario. La nostra capacità di trasformare l’innovazione in business, attraverso l’implementazione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, continuerà ad essere la nostra stella polare per continuare a crescere”.