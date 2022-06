Premio dei Premi, riconoscimenti Confcommercio per laFeltrinelli, Barter, Blimp, Aimo e Nadia, M-Cube e Integra Fragrances

Nell’ambito del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, giunto alla XII Edizione e coordinato dalla Fondazione Cotec su concessione del Presidente della Repubblica, sono state premiate oggi a Roma le sei imprese vincitrici nel Terziario selezionate da Confcommercio. All’evento, presso il CNR a Roma, sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Il premio vuole valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e creative delle imprese del settore al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione del Paese. Ed è un riconoscimento della capacità del terziario di attuare le diverse forme di innovazione, da quella tecnologica a quella organizzativa. I vincitori del Premio dei Premi per l’anno 2022 nelle categorie previste da Confcommercio. Per il Commercio: laFeltrinelli, per aver sviluppato un approccio multicanale di libreria, come nel caso di laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, in cui la componente fisica, fortemente esperienziale e con servizi innovativi, si ibrida con quella digitale. Barter Srl, per aver sviluppato una piattaforma digitale di scambio merci tra attività commerciali che permette di mantenere il magazzino bilanciato riducendo le rotture di stock ed il rischio di invenduto. Per il Turismo: Blimp Srl, per aver sviluppato un sistema di rilevamento dei flussi tramite sensore visivo dotato di intelligenza artificiale, fornendo dati estremamente utili per il turismo, la pianificazione di eventi e la gestione delle aree urbane. Gruppo Aimo e Nadia, per aver tracciato con coerenza un percorso di eccellenza nella ristorazione diversificando e innovando il modello di business all’insegna della contaminazione tra cibo, arte e design. Per l’ICT nei Servizi: M-Cube Spa, per la creazione e gestione di contenuti e per l’offerta di soluzioni tecnologiche per il retail che valorizzano l’esperienza d’acquisto del cliente nel negozio. Per il Service Design nei Servizi: Integra Fragrances, per operare su una frontiera del marketing che fa leva sul potente senso dell’olfatto, progettando identità olfattive che valorizzano il marchio all’interno di ambienti di vendita fisici e negli acquisti online.