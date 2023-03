Premio di Giornalismo Geppino Tangredi, via alla quarta edizione: domande entro il 22 marzo

E’ al via la quarta edizione del premio di Giornalismo Geppino Tangredi, nato nell’aprile dl 2016 per iniziativa della figlia Maria, anch’essa giornalista. Scopo principale del premio è quello, si legge in una nota, “è quello di tramandare la memoria di Geppino individuando e segnalando alla società civile giornalisti – italiani e stranieri – che svolgono il loro lavoro con professionalità e rigore morale. Il premio si rivolge anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli adulti e ai giovani che aspirano ad avviarsi alla professione”. Per la quarta edizione i partecipanti dovranno presentare un proprio elaborato su: “Laudato Si – Casa comune, ecologia integrale, formazione e informazione”. E’ possibile iscriversi fino al 22 marzo.

REGOLAMENTO

ART. 1

La partecipazione al premio è gratuita ed aperta a tutti

ART. 2

Possono concorrere al premio gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in forma singola e collettiva, adulti e giornalisti

ART. 3

I partecipanti dovranno presentare un lavoro inedito in forma grafica, un proprio scritto o un video servizio

ART. 4

I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 22 marzo 2023 presso la presidenza del premio in Via San Giuseppe,14 – 82016 Montesarchio (BN) in busta chiusa specificando anche all’esterno il nome del partecipante e per quale categoria si intende partecipare

ART. 5

I lavori pervenuti saranno selezionati e premiati, nel corso di una cerimonia, ad insindacabile scelta da una qualificata giuria di esperti

ART. 6

Chi presenta un video servizio dovrà inviarlo su un supporto digitale in formato MP4 e non dovrà essere superiore a 4 minuti.

I lavori grafici dovranno essere presentati su cartoncino cm 25 X 35 (CARTONCINO DA DISEGNO).

I testi dovranno essere di massimo 70 righe dattiloscritte

ART. 6 BIS

L’articolo giornalistico è libero dal numero di battute

ART. 7

Il premio ha il patrocinio di Istituzioni pubbliche e private

ART. 8

I vincitori verranno avvisati con una mail o messaggio telefonico

ART. 9

La premiazione avverrà il 15 aprile 2023

ART. 10

Ai giornalisti che parteciperanno e risulteranno vincitori, sarà assegnata una menzione speciale

ART. 11: I minori che concorreranno dovranno inviare anche la liberatoria di partecipazione.

Tutti dovranno inviare la domanda di partecipazione al premio

CATEGORIE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

3 / 8 ANNI: Lavori in forma grafica

9 / 13 ANNI: Breve testo

14 / 19 anni: Testo più articolato in stile giornalistico o video servizio

ADULTI: Articolo di giornale o video servizio

Liberatoria di partecipazione per i minori