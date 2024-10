Premio di Laurea Tarì Comitato Leonardo dedicato al potere rivoluzionario della GenZ

E’ dedicato ai protagonisti della GenZ, che immaginano il futuro della gioielleria come un affascinante mix di competenze artigianali, creatività e innovazione il Premio di Laurea Tarì Comitato Leonardo per il 2024. Il tema di questa edizione è infatti l’Innovazione applicata alla gemmologia e ai processi di design e produzione nella gioielleria.

Il premio di Laurea Tarì è un prestigioso riconoscimento che dal 2008 il Centro orafo inserisce nell’ambito delle attività promosse dal Comitato Leonardo a cui aderisce da molti anni, e che ha premiato finora numerosi giovani laureati che hanno dedicato le proprie tesi di laurea al tema della gioielleria italiana.

“A differenza delle passate edizioni – spiega il Presidente del Centro orafo Vincenzo Giannotti – abbiamo immaginato di rivolgere questa opportunità non più soltanto a studenti di economia, ma anche di ingegneria gestionale, design industriale, gemmologia. Non solo, ma di premiare il vincitore non con una semplice borsa di studio, ma una autentica opportunità professionale. Il mondo della gioielleria è cambiato profondamente in questi ultimi anni, e cambierà ancora: adesso più che mai è importante dar spazio a una visione giovane e innovativa del nostro mondo”.

Per la prima volta, l’edizione del premio 2024 prevederà un periodo di stage remunerato della durata di sei mesi nell’ambito della realtà del Tarì. Si tratta dunque di una importante opportunità rivolta ai giovani impegnati nell’ambito della ricerca applicata a design e innovazione applicati alla gioielleria, che offre la possibilità di intraprendere un percorso professionale di grande valore.

La data di scadenza è il 15 gennaio 2025.

E’ possibile consultare il bando al link: https://www. comitatoleonardo.it/it/ categoria-premi/premio-centro- orafo-il-tari/.