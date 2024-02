Premio Duraccio, Sgambati (Uil): Senza manifattura e ricerca il Sud e la Campania non hanno prospettive

“Senza manifattura e senza ricerca non abbiamo prospettive solide nella nostra regione e nel Mezzogiorno. In Campania abbiamo settori forti come l’automotive, l’agro- alimentare, il settore aeronautico e farmaceutico, ma se non tuteliamo questi e non abbiamo chiara dinanzi a noi l’idea dell’industria che vogliamo sarà complicato avere crescita e sviluppo” così Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, intervenendo al Premio Edmondo Duraccio promosso dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli.

“E’ importante poi puntare sulla ricerca, sull’innovazione digitale perché significa guardare avanti così come insistiamo su un altro obiettivo quello della riduzione di orario a parità di salario, che pure abbiamo proposto da tempo come Uil, ma siamo sempre più convinti che tutto questo si deve reggere su un pilastro fondamentale, la sicurezza sul lavoro. Su questo il governo non ci ha dato le risposte che volevamo”, conclude.