Premio Eccellenza Duale 2019, menzione speciale per Stile Latino

di Nicola Rivieccio

Stile Latino Produzione Sartoriale abbigliamento Uomo Donna, di Antonio Prorogiglio, con sede a Casalnuovo di Napoli, Menzione speciale del Premio Eccellenza Duale 2019, concorso della Camera di Commercio Italo-Germanica e di DualConcept, attuato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF), con il German Office for international Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET), con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia e dell’Ambasciata italiana a Berlino, volto a valorizzare con il MiUR, Unioncamere, Anpal, U nimpiego Confindustria e ITS Italia l’impegno delle aziende nella realizzazione in Italia di progetti di formazione duale scuola lavoro.

Il lusinghiero riconoscimento al valore di un virtuoso esempio della qualificata capacità manifatturiera del territorio napoletano, giunto con il percorso di istruzione e formazione professionale per la qualifica di operatore dell’abbigliamento avviato con l’Ente di Formazione EITD scarl di Napoli, curato dalla coordinatrice Filomena Oricchio, è stato conferito, presso Villa Almone, residenza ufficiale dell’ambasciatore tedesco in Italia in occasione dell’ evento di premiazione della seconda edizione del concorso Premio di Eccellenza duale 2019

All’edizione 2019 hanno partecipato 50 aziende che hanno presentato 53 progetti di formazione basati sulla collaborazione tra scuola e azienda, coinvolgendo più di 1.000 studenti in 14 regioni italiane. Il “Premio di eccellenza duale” 2019 è stato assegnato, secondo le tre categorie del concorso, a:

– e-distribuzione (categoria “Progetti duali in apprendistato di 1° livello”) per il progetto “Apprendistato scuola lavoro 4.0” attivo in Piemonte e in Emilia-Romagna con l’IIS Amedeo Avogadro di Torino e l’ITIS Nullo Baldini di Ravenna

– Danieli & C. Officine Meccaniche (categoria “Progetti duali in alternanza”) per il progetto “INTE.SA” per profili metalmeccanici in Friuli e Sicilia in collaborazione con l’I.S.I.S. “Arturo Malignani” di Udine

– GSK Vaccines (Categoria “Progetti duali in collaborazione con ITS”) per il progetto “Corso Formativo Profarmabio & Progetto ITS Vita 4.0“, che forma in Toscana profili del settore chimico-farmaceutico in collaborazione con l’ITS Fondazione VITA di Siena.

“Sentiamo sempre più aziende preoccupate per la mancanza di personale qualificato, in grado di supportare l’evoluzione che è in atto nei processi e nei modelli di business» ha dichiarato Jörg Buck, Consigliere Delegato della Camera di Commercio Italo Germanica