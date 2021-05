Premio europeo per donne innovatrici: 350mila euro in palio

Sono aperte le candidature al Premio europeo per le donne innovatrici indetto dal Consiglio Europeo per l’innovazione (EIC). L’EU Prize for Women Innovators celebra le donne imprenditrici in Europa come promotrici di innovazione e talento creativo per superare il divario nelle capacità innovative dell’Europa. Obiettivo dell’Unione Europea vuole aumentare la consapevolezza sull’importanza delle donne innovatrici per garantire la ripresa equa e sostenibile e creare esempi da seguire per le donne e le ragazze di tutto il mondo.

Il premio viene assegnato alle imprenditrici più talentuose, che abbiano portato l’innovazione sul mercato e fondato o co-fondato una società di successo, registrata da almeno due anni negli Stati membri dell’UE o nei paesi associati a Horizon Europe.

Verranno assegnati tre premi di 100.000 euro ciascuno, mentre un quarto premio di 50.000 euro sarà assegnato a una promettente “Rising Innovator” con un’età massima di 30 anni.

Le donne interessate a partecipare potranno presentare la propria candidatura entro il 30 giugno 2021.