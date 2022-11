Premio Ezio De Felice, dagli atenei di Venezia, Milano e Napoli i finalisti. Lectio magistralis di Salvatore Settis

Si svolgerà martedì 6 dicembre nel Teatro di Palazzo Donn’Anna la cerimonia di premiazione della VI edizione del Premio nazionale Ezio De Felice per gli studi di Museografia e Museologia. “Ospite d’eccezione della Fondazione De Felice – si legge in una nota – sarà Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte, già Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa che terrà la Lectio Magistralis “Mettersi in mostre. L’arte classica alla prova del futuro”. Nel corso della cerimonia, aperta al pubblico, sarà proclamato il vincitore dell’Edizione 2022. Il Premio nazionale Ezio De Felice è destinato alle tesi di laurea Magistrale che abbiano particolari qualità analitiche e metodologiche, e che contribuiscono a portare idee e proposte originali nel campo degli studi di museografia e di museologia”.

La VI edizione ha visto la candidatura di dieci giovani autori di tesi di laurea magistrale, discusse nelle Università Cattolica di Milano, della Campania Luigi Vanvitelli, del Politecnico di Milano, della Federico II di Napoli, Ca’ Foscari di Venezia, Accademia Belle Arti di Firenze, La Sapienza di Roma.

“La Giuria presieduta da Eugenio La Rocca e composta da Gabriella Belli, Roberto Fedele, Margherita Guccione e Angela Tecce – prosegue il comunicato -, ha espresso a tutti i candidati il proprio apprezzamento per l’eccellente qualità scientifica dei lavori presentati e, dopo le votazioni di rito, ha designato i tre finalisti del Premio che, nel corso della cerimonia presenteranno il proprio lavoro di Tesi: Federica Arcoraci dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Patrizia Boldoni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Alessandro Medina del Politecnico di Milano”.

Il programma della manifestazione prevede, dopo i saluti di Marina Colonna, presidente della Fondazione e di Eugenio La Rocca, presidente della Giuria, la presentazione delle tre tesi finaliste. A seguire la lectio magistralis di Salvatore Settis.

Al termine della serata, la proclamazione della tesi scelta dalla Giuria con la premiazione del vincitore e dei due finalisti.

Il Premio Nazionale Ezio De Felice per gli studi di Museografia e Museologia è stato istituito da Eirene Sbriziolo nel 2010 per commemorare i dieci anni dalla scomparsa dell’architetto napoletano, con l’intento di incoraggiare e valorizzare le ricerche e il talento dei giovani studiosi per i musei. Le ricerche presentate in questi anni, tutte di neolaureati che non abbiano superato i 30 anni di età, spaziano dalla riorganizzazione di musei esistenti al recupero ai fini museali di architetture dismesse e ancora all’educazione al patrimonio, alla fruizione emotiva dell’opera, e al rapporto fra passato e contemporaneità, fra museo e territorio.

PREMIO EZIO DE FELICE 2022 – LE TESI FINALISTE

Federica Arcoraci dell’Università Ca’Foscari di Venezia:

Ripensare il ruolo delle istituzioni museali per il contemporaneo – una prospettiva critica e dialogica.

Relatori Cristina Baldacci e Susanne Franco.

Patrizia Boldoni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Stabiae nitescentes – il Parco archeologico degli scavi di Stabia e l’allestimento del museo archeologico nella Reggia di Quisisana.

Relatori Paolo Giardiello, Maria Rosaria Santangelo e Maria Cerreta.

Alessandro Medina del Politecnico di Milano

MIPA – Museo itinerante partecipato – Storie allestite per la riattivazione dei luoghi.

Relatori Lola Elisabetta Ottolini e Eleonora Bersani.