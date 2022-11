Premio Fanzago, lunedì la cerimonia di premiazione della ventesima edizione

Ritorna (dopo due anni di interruzione per l’emergenza sanitaria) lunedì 28 novembre dalle 17.00 nel teatro del Fanzaghiano Palazzo Donn’Anna (sede della Fondazione De Felice), in Largo Donn’Anna a Posillipo, il tradizionale appuntamento con il Premio “Cosimo Fanzago”, giunto al traguardo della ventesima edizione. I nomi scelti dal comitato scientifico del Premio presieduto dal professor Francesco Sabatini, per questa edizione sono la Fondazione De Felice che svolge la sua attività nel teatro di palazzo Donn’Anna, il professor Carlo Sbordone matematico ed accademico dei Lincei, la giornalista e scrittrice Rai Lorenza Foschini, la Fondazione Mannajuolo che cura le attività culturali e artistiche nell’omonimo e splendido palazzo di via Filangieri, l’arch. Francesco Maisto, Presidente del Parco Nazionale dei Campi Flegrei. La cerimonia sarà preceduta da un ricordo di Ottavio Ragone caporedattore de “La Repubblica” dello scrittore Raffaele La Capria e dell’architetto Riccardo Dalisi (sarà presente la moglie Annamaria), scomparsi recentemente e legati da anni all’Associazione, a palazzo Donn’Anna e al Premio Fanzago, nonché premiati nel 2010 e nel 2007. Dal 2008 ai premiati è stata donata un’opera dell’archidesigner Riccardo Dalisi. In occasione della XX edizione, grazie alla disponibilità del maestro Mimmo Paladino (che ne ha fornito disegno e modello) viene donata una scultura realizzata apposta per il Premio Fanzago dal titolo “La casa dell’architetto”. A conclusione della serata il professor Aurelio Musi parlerà di Wunderkammer Napoletane tra Cinquecento e Settecento.