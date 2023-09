Premio Faraglioni 2023, una serata da Hollywood con Paolo Sorrentino al Teatro Quisisana

Serata speciale, quella del Premio Faraglioni 2023 dedicato al Cinema Internazionale. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla sua XXVIII Edizione, l’evento culturale ed artistico che si conferma tra i più attesi appuntamenti che si svolge a Capri, a cui prende parte un pubblico raffinato e selezionato, sin dalla prima edizione, nella storica cornice del Teatro del Grand Hotel Quisisana, è stato consegnato, dalle mani del Sindaco di Capri, al famoso regista Premio Oscar Paolo Sorrentino.

La serata, condotta magistralmente dalla giornalista, Eleonora Daniele, tra i volti più noti della Televisione Italiana, è iniziata con un video omaggio sulle fasi salienti della carriera artistica del prestigioso premiato e a seguire una intensa intervista da parte della conduttrice, intervallata dagli omaggi artistici di Antonello Venditti, con il quale Sorrentino ha dialogato e condiviso sul palco diversi episodi di vita e inoltre ha voluto, dedicare al suo amico Paolo “notte prima degli esami” e di Lina Sastri che ha interpretato due brani di Pino Daniele, “Napule è”, una delle colonne sonore del film “E’ stata la mano di Dio” candidato agli Oscar 2022 per il miglior film straniero e “Assaje” che Pino Daniele ha scritto per Lina Sastri.

Eccezionale super ospite della serata un altro prestigioso Premio Oscar, l’Attore e regista di Hollywood Gary Oldman celebre in tutto il globo per le sue interpretazioni nei film “Harry Potter”, “Il cavaliere oscuro”, “Dracula”, “L’ora più buia” solo per citarne alcuni, salutato da Eleonora Daniele e Paolo Sorrentino ed il caloroso applauso di tutto il pubblico presente in sala.

La serata si è conclusa con la cerimonia della consegna ufficiale della preziosa scultura d’argento raffigurante i Faraglioni di Capri come simbolo di bellezza unica, ma anche per la genialità che Paolo Sorrentino mette nelle sue opere.

Il Premio Faraglioni, ideato ed organizzato dai fratelli Damino della Capri Arte, vanta nel suo albo d’oro nomi di spessore nel campo dell’arte e della cultura, del teatro e del cinema, grandi personaggi che hanno contribuito a fare più grande il nome dell’Italia nel mondo: da Alberto Sordi a Carla Fracci, da Dino De Laurentiis a Claudia Cardinale, da Giancarlo Giannini a Lucio Dalla, da Riccardo Cocciante ad Antonello Venditti, da Massimo Ranieri a Francesco De Gregori, da Andrea Bocelli a Riccardo Muti, solo per citarne alcuni

Il Premio Faraglioni, nelle precedenti edizioni dal 1994 al 2022, è stato assegnato a personalità di spicco del mondo dell’arte e della cultura quali:

Albo d’oro del Premio

Giuseppe Di Stefano

Alberto Sordi

Peppino Di Capri

Gigi Proietti

ErnestoCalindri

Carla Fracci

Claudia Cardinale

Dino De Laurentiis

Pippo Baudo

Renzo Arbore

Lucio Dalla

Bruno Vespa

Carlo Verdone Al Bano

Paolo Villaggio

Andrea Bocelli

Lino Banfi

Gino Paoli

Ornella Vanoni

Giancarlo Giannini

Riccardo Cocciante

Roberto Vecchioni

Michele Placido

Antonello Venditti

Massimo Ranieri

Francesco De Gregori

Riccardo Muti