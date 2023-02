Premio filosofico Giambattista Vico, lunedì 13 la presentazione a Napoli nel Complesso dei Girolamini

Lunedì 13 febbraio, alle ore 11, nella Sala Vico della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, in via Duomo 114, a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Napoli città di filosofi: saperi e pratiche di vita civile – XI Edizione del Premio Filosofico “Giambattista Vico”. Il progetto è programmato e finanziato dalla Regione Campania (POC 2014-2020) attraverso la Scabec, realizzato dall’Associazione culturale “Quidra” di Napoli d’intesa con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in accordo con l’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno del Consiglio nazionale delle ricerche (ISPF-CNR), il Centro per la filosofia italiana e la Società Filosofica Italiana (SFI).

Intervengono:

Pantaleone Annunziata – Amministratore Unico Scabec

– Amministratore Unico Scabec Antonella Cucciniello – Direttore Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

– Direttore Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini Rosario Diana – Presidente Associazione Quidra

– Presidente Associazione Quidra Fabrizio Lomonaco – Presidente Premio Filosofico “Giambattista Vico”

Modera Gianluca Durante, giornalista

Al termine della conferenza è in programma una visita guidata alla Chiesa e alla Biblioteca dei Girolamini, su prenotazione e fino a esaurimento posti (stampa@scabec.it).