Premio GammaDonna: ecco le Magnifiche Sette, le imprenditrici più innovative dell’anno

Sono sempre di più le imprenditrici che provengono dal mondo della ricerca, dell’università e della scienza. Donne che scelgono di investire il proprio talento e le proprie competenze in settori sfidanti ad alto contenuto tecnologico, trasformando l’innovazione in progressi e benefici concreti per la società, con un occhio sempre vigile all’impatto sociale e ambientale. Non solo. Generatrici di tecnologia e di idee innovative, sempre più spesso le imprenditrici scommettono su nuovi modelli di business e di governance “a rete”, creando vere e proprie filiere dell’innovazione sostenibile, che mettono a fattor comune le risorse del territorio per accelerare la crescita e moltiplicare l’impatto.

Tra queste ci sono le 7 finaliste del Premio GammaDonna, riconoscimento che dal 2004 valorizza l’iniziativa imprenditoriale femminile innovativa, con l’obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso esempi d’impresa virtuosi. Sette donne alla guida di imprese in settori molto diversi, ma con un comune e solido impegno verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica e valoriale, sia nel business che nella gestione d’impresa.

Sabrina Fiorentino, Sestre [Trinitapoli, BAT], Roberta Ligossi Ta-Daan [Milano], Susanna Martucci – Alisea [Vicenza], Raffaella Moro, Reair [Milano], Elisa Piscitelli, Futurely [Milano], Dina Ravera – Destination Italia Group [Roma], Cristiana Vignoli, Hemera Pharma [Verona] si contendenderanno – dal palco del più grande evento italiano sulla tecnologia, l’Italian Tech Week – il Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile innovativa venerdì 29 settembre alle 11.00.

Durante la Finale – alla quale sarà possibile assistere in presenza e in live streaming – saranno proclamate anche le vincitrici del Women Startup Award powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center per la startupper più innovativa; del WE for Sustainability Award powered by Cottino Social Impact Campus per l’imprenditrice che, grazie alla strategia d’impatto della sua impresa, sta affrontando la transizione ambientale, sociale o culturale con obiettivi sostenibili; del Giuliana Bertin Communication Award, riconoscimento di Valentina Communication per l’imprenditrice distintasi nel campo della comunicazione.

Le finaliste del Premio GammaDonna 2023 si aggiudicheranno, tra le altre cose, un mini-documentario sulla loro storia di innovazione; interviste e uscite sui principali media nazionali; una sessione di strategic assessment con EY e accesso permanente alla piattaforma EY Velocity; un ciclo di video-interviste nell’ambito del progetto di empowerment femminile #MiriadeofWomen del gruppo Miriade SpA; un percorso di formazione sul mondo del VC e dell’innovazione di Italian Tech Alliance; l’opportunità di essere selezionata per un percorso di mentoring e un training per partecipare allo screening Angels4Women per l’accesso a un investimento tra i 100 e i 500K; 1 anno di iscrizione gratuita a InnovUp; l’opportunità di essere selezionata per partecipare a 3 workshop e a sessioni 1:1 con Plug and Play; 1 milione di mail sulla piattaforma di email marketing 4DEM; ingresso tra le Ambassador GammaDonna.