Premio GammaDonna, una napoletana tra le 50 imprenditrici più innovative d’Italia

In Italia meno del 15% delle startup innovative è a guida femminile e solo un’impresa su cinque è fondata da donne. Il Global Gender Gap Report 20251 del World Economic Forum conferma l’arretramento del nostro Paese nella classifica mondiale sulla parità economica di genere (che scivola al 117esimo posto per partecipazione al mondo del lavoro), mentre i dati del Mimit e della Banca d’Italia evidenziano un problema strutturale nell’accesso a investimenti e risorse. A parità di performance economico-finanziarie, le imprese femminili ricevono meno capitali, a causa di bias impliciti e minore patrimonializzazione.

In questo scenario, le Fab50 – la short-list delle cinquanta imprenditrici più innovative del Premio GammaDonna 2025 – si configurano come un’eccezione virtuosa e un benchmark per policy maker e investitori. Donne che guidano imprese capaci di generare valore economico, ambientale e sociale, con modelli di business rigenerativi, inclusivi e ad alta intensità di innovazione.

Quest’anno il Premio, giunto alla 21ª edizione, ha raccolto candidature da tutta Italia e da ogni settore produttivo. Le 50 imprenditrici scelte (tra le quali la napoletana Annamaria Barbaro) si distinguono per la capacità di affrontare le grandi sfide contemporanee – transizione ecologica, digitalizzazione, salute, education, inclusione – con approcci imprenditoriali coraggiosi, scalabili e sostenibili. Tra queste saranno selezionate le 6 finaliste protagoniste il 4 novembre sul palco della Finale nello splendido Palazzo Madama, a Torino, nell’ambito del calendario eventi di “Torino Capitale Europea dell’Innovazione 2024-2025”.

C’è chi crea tecnologie non invasive per la diagnosi precoce dei tumori o trasforma l’IA in uno strumento per valutare la resilienza psicologica. Chi sviluppa soluzioni per tracciabilità etica nella moda, impiega la blockchain per contrastare la contraffazione o introduce materiali bio-based nella manifattura avanzata. Alcune guidano imprese agricole che restituiscono valore ai territori attraverso innovazione sociale e prodotti biologici, altre promuovono un modello partecipativo e orizzontale nel design tessile, o creano piattaforme digitali per la crescita delle Pmi.

Molte sono attive nei settori Stem, nel biotech, nel fintech o nella formazione: c’è chi ha fondato una startup biotecnologica dopo un dottorato in neuroscienze, chi si occupa di cybersecurity accessibile per le PMI, chi propone soluzioni di career empowerment per le donne nella blue economy. Ecco chi sono.

ANTONIETTA ACAMPORA, Picnic Chic [Sorisole, BG]

Con un format innovativo e sostenibile, ha rivoluzionato il concetto di picnic, rendendolo uno strumento di marketing territoriale per le aziende e un’esperienza indimenticabile per i consumatori. Ha creato una piattaforma che connette persone, imprese locali e territori, valorizzando l’Italia con esperienze gourmet, turismo slow e accessibile. Ha aperto un mercato inesplorato e promosso un ecosistema collaborativo, rendendo il picnic un’opportunità concreta di crescita per agriturismi, cantine e aziende agricole.

EMMANUELA ALESIANI, SuiteFood [Milano]

Con Coccola ha creato una nuova categoria alimentare: la prima polvere naturale di cocco brevettata in Italia. Non una semplice alternativa allo zucchero, ma un booster funzionale che dolcifica, idrata e nutre in un solo gesto, trasformando il caffè in un’esperienza nutrizionale che contribuisce a ridurre il consumo globale di zucchero. Visionaria e determinata, ha costruito un team femminile e portato Coccola in farmacie, supermercati e premi internazionali. Supporta le comunità locali con l’acquisto da produttori sostenibili e pratica il Fair Trade.

BARBARA AMERIO, Amer Yachts [Sanremo, IM]

Guida una storica azienda ligure della nautica da diporto, caratterizzata da un’alta componente innovativa. Ha introdotto un modello economico che supera la sola performance finanziaria, fondato su un manifesto condiviso con dipendenti e collaboratori che promuove dialogo aperto e rispetto. Ha innovato i processi produttivi con nuove materie e tecniche, ridotto il gender gap, adottato eco-design e integrato gli obiettivi dell’Agenda 2030 per un cambiamento concreto e sostenibile. Esporta in Europa, Medio ed Estremo Oriente e si prepara a entrare in nuovi mercati emergenti.

ALICE ARDUINI, ALIX INTERNATIONAL [Montano Lucino, CO]

Nel 2021 ha fondato a Como una “boutique dello shipping”, sfidando la pandemia con coraggio e determinazione. Oggi la sua startup di spedizioni internazionali e logistica conta due sedi, 15 collaboratori e ha fatturato quasi 7 milioni nel 2024. Con un approccio incentrato sulle persone e sul servizio tailor made, mira a creare opportunità per i giovani, promuovendo un’impresa che valorizza dignità, crescita e impatto sociale oltre il profitto.

ANNAMARIA BARBARO, Empethy [Napoli, NA]

Dopo una carriera in Barclays come Product Owner, nel 2021 ha fondato Empethy con Lorenza Silvestri per innovare il sistema delle adozioni in Italia e ridurre il fenomeno del randagismo. Empethy è la prima piattaforma digitale che semplifica e rende più trasparenti le adozioni di cani e gatti, con oltre 5.000 adozioni annue, più di 1.000 rifugi attivi e un programma CSR che coinvolge oltre 50 aziende, tra cui Barilla Group, MSD Italia, Italo Treno e UnipolSai. Un modello di innovazione sociale replicabile, che unisce impatto e tecnologia.

ROSILARI BELLACOSA, SynDiag [Torino, TO]

Dopo un dottorato in neuroscienze, ha scelto la via imprenditoriale e oggi è cofondatrice e CTO di SynDiag, startup femtech che utilizza l’AI per rivoluzionare la diagnosi precoce del cancro ovarico. Ha trasformato un progetto accademico in un prodotto commerciale – OvAI Focus – che analizza ecografie offrendo interpretazioni trasparenti e comprensibili per medici e pazienti. SynDiag collabora con ospedali in Italia e all’estero, puntando sulla tecnologia come leva concreta per migliorare l’accesso alle cure e innovare l’ecografia diagnostica in ginecologia e oltre.

RITA BILOTTI, Serragiumenta [Altomonte, CS]

Alla guida di Serragiumenta, storica azienda agricola e agrituristica nel cuore della Calabria, Rita unisce una laurea in architettura a una profonda connessione con il territorio. Ha dato nuova vita alla tenuta di famiglia, trasformandola in un modello contemporaneo di ospitalità e produzione sostenibile. Per Rita, innovare significa restare fedeli ai valori del passato, reinterpretandoli con sensibilità attuale: dall’agricoltura al turismo esperienziale, ogni scelta è guidata dalla cura per l’ambiente, le persone e la bellezza dei luoghi.

VIOLA BONESU, Plino [Torino, TO]

Con Plino ha co-fondato una piattaforma che sfrutta l’AI generativa per aiutare le PMI italiane ad analizzare dati contabili e finanziari 100 volte più velocemente. Il suo percorso multidisciplinare, dalla filosofia al product management, l’ha portata fino a Berkeley SkyDeck e nella lista Forbes Under 30. Plino semplifica l’accesso agli insight strategici grazie a un’interfaccia conversazionale che trasforma dati complessi in risposte chiare, in pochi secondi.

GWENDOLINE BRIEUX, VIVERE DI TURISMO [Supersano, LE]

È l’anima di Vivere di Turismo, impresa innovativa che promuove una nuova cultura del turismo extralberghiero fondata sul benessere delle persone e valori come professionalità e comunità. Dopo un ruolo iniziale dietro le quinte, nel 2020 prende le redini dell’azienda, guidandola attraverso la crisi pandemica e trasformandola in Società Benefit. Oggi è un punto di riferimento per formazione e consulenza, con un fatturato oltre il milione. Con eventi e strumenti concreti, innova mettendo al centro la qualità della vita e un modello sostenibile di ospitalità.

ROSA COGLIANDOLO, GAREF [Gargallo, NO]

Alla guida di Garef, storica azienda di rubinetteria di fascia alta, custode dell’eccellenza del Made in Italy. Sotto la sua leadership, l’azienda ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione, adottato strumenti digitali di controllo e pratiche etiche e sostenibili. Rosa promuove valori di qualità, trasparenza e innovazione, costruendo relazioni solide con collaboratori e stakeholder. Con visione strategica, Garef punta a consolidare il futuro attraverso sostenibilità, filiali estere e nuove acquisizioni.

garef.it

SILVIA COSTA, GCE [La Spezia, SP]

Silvia è l’anima visionaria di GCE, impresa specializzata nel trattamento dei rifiuti e punto di riferimento nell’economia circolare. Con spirito innovativo, trasforma scarti in risorse producendo combustibile da rifiuto, presto certificato end of waste. Grazie a tecnologie avanzate e intelligenza artificiale, GCE valorizza anche il capitale umano, offrendo un modello imprenditoriale sostenibile che riduce l’impatto ambientale evitando lo smaltimento in discarica e promuovendo il recupero energetico.

MIRIAM CRESTA, Junior Achievement Italia ETS [Milano, MI]

CEO di Junior Achievement Italia ETS, realtà pioniera nel portare l’educazione imprenditoriale nelle scuole italiane. Ha guidato la diffusione di un modello didattico innovativo, basato su esperienze progressive e coinvolgenti, che ha coinvolto oltre 500.000 studenti. Sotto la sua guida, JA Italia ha costruito un ecosistema solido di partnership, promuovendo competenze trasversali e orientamento al lavoro, con un impatto misurabile e una visione chiara: dare ai giovani le chiavi del futuro.

LINDA CROCE, Azalea Cooperativa Sociale [Verona, VR]

Presidente della Cooperativa Sociale Azalea, pedagogista e futurista sociale. Ha guidato un percorso trasformativo innovativo, “Happy Working”, che reinventa il lavoro e la cooperazione partendo dalla crisi del personale. Attraverso inclusione, benessere e pensiero anticipante, ha sviluppato un modello sistemico e replicabile, integrando valori generazionali, parità di genere e cultura inclusiva. La sua leadership promuove un futuro sostenibile e generativo nel welfare e nel lavoro sociale.

azalea.coop

LUCIA CUMAN, STL [Marostica, VI]

Ceo dell’azienda familiare che da due generazioni progetta ambienti di lavoro mettendo al centro le persone. Appassionata del pensiero olivettiano, ha guidato la trasformazione dell’azienda verso la sostenibilità, lanciando Stilfibra, linea di sedute realizzate con scarto di fibre vegetali e plastica riciclata PP 100% Made in Italy. Socia e vicepresidente di Women For Freedom, Lucia unisce impresa e impatto sociale, donando parte dei proventi, del brand Stilfibra, al progetto di istruzione femminile in Nepal “A scuola con Chiara”, e guida l’azienda con i fratelli Marco e Paolo verso un futuro responsabile e innovativo.

CORINNA DE CESARE, thePeriod [Milano, MI]

Giornalista e scrittrice, ha lasciato il Corriere della Sera per fondare thePeriod: una startup media femminista che rivoluziona l’informazione con contenuti etici, inclusivi e senza stereotipi. Il progetto raggiunge con i suoi canali fino a 13 milioni di persone, ha influenzato campagne nazionali e collaborato a linee guida europee su diversity & inclusion nel giornalismo. Con un’organizzazione e una leadership orizzontale, l’approccio di thePeriod è community-first e bottom-up. L’informazione non è più calata dall’alto ma viene costruita partendo dai bisogni, dagli interessi e dalle lotte reali di chi legge. Con questo approccio, thePeriod mira a diventare un punto di riferimento per un nuovo modo di fare giornalismo.

VALERIA DELLA ROSA, Oli help [Milano, MI]

Con Oli help ha creato la prima app basata su AI per supportare genitori, insegnanti ed educatori nella gestione quotidiana dei bambini con disturbi del neurosviluppo, in particolare l’ADHD. Nata dalla sua esperienza personale e da una solida carriera nell’innovazione digitale, la startup combina scienza e tecnologia per offrire una soluzione evidence-based e personalizzata, ad oggi presente in Italia, Regno Unito e Australia. Valeria guida un team internazionale, multidisciplinare, a prevalenza femminile e promuove un’innovazione responsabile e inclusiva, per trasformare la neurodiversità in opportunità.

DANILA DI STEFANO, Dret Project [Partanna, TP]

Ceo di Dret Project, società di ingegneria che integra servizi tecnici, legali e fiscali per il settore edile, promuovendo sostenibilità ed efficienza energetica. Guida una rete innovativa di oltre 300 imprese e 400 tecnici in tutta Italia, favorendo sinergie per progetti chiavi in mano. Attenta a welfare, parità di genere e responsabilità sociale, fa di Dret Project un modello di impresa moderna, con un forte impegno per l’inclusione, la conciliazione vita-lavoro, l’impatto positivo e la crescita sostenibile del territorio.

FRANCESCA FAILONI, Alps Blockchain [Trento, TN]

Co-founder e CFO di Alps Blockchain, azienda italiana che integra digital mining e sviluppo energetico su scala globale. Dal 2018 ha strutturato un business model innovativo, supportando investimenti per oltre 200 milioni di euro e guidando l’espansione internazionale in paesi come Stati Uniti, Paraguay, Ecuador e Oman. Con pragmatismo e visione, lavora sull’infrastruttura alla base della tecnologia blockchain costruendo fiducia in un settore complesso e contribuendo a un modello di sostenibilità e trasparenza.

BARBARA FANI, Bettaknit [Prato]

Con Bettaknit ha innovato la maglieria fai da te, unendo filati rigenerati made in Prato, kit digitali per maglia e uncinetto, e una community globale. La startup 100% femminile promuove un’alternativa concreta alla fast fashion: slow fashion, produzione etica e creatività sostenibile. Ha trasformato il knitting in un gesto contemporaneo e meditativo, valorizzando il “fatto a mano” e come scelta culturale, ambientale ed educativa. Un progetto circolare, digitale e scalabile.

ROBERTA FERRARI, LateralSchool [Roma, RM]

Guida Lateralschool, realtà romana che dal 2012 rivoluziona il settore delle divise scolastiche, unendo fashion e Made in Italy. Con un approccio innovativo e cura per i dettagli, ha trasformato un segmento tradizionale, creando un forte senso di appartenenza e identità. Grazie a elevati standard qualitativi e relazioni consolidate con scuole e college internazionali, Lateralschool è oggi un punto di riferimento nel mercato italiano delle divise scolastiche di stile.

MARILÙ FIORE, CITYMODA [Bari]

È Head of Marketing, PR & Social Impact di CityModa, ecosistema retail che unisce moda, innovazione e valorizzazione territoriale con una forte attenzione a sostenibilità e inclusione. Ha guidato la trasformazione digitale e culturale dell’azienda, promuovendo progetti di parità di genere, omnicanalità e nuove esperienze di shopping. Grazie alla sua leadership visionaria, CityModa si è affermata come punto di riferimento nel Sud Italia, guardando con ambizione all’internazionalizzazione e a un futuro rigenerativo. citymoda.it/

CHIARA FRANZINI CAPPELLETTI, INNOCHEM [Legnano, MI]

Chimico industriale e titolare di Innochem, guida lo sviluppo di processi innovativi e sostenibili nel settore chimico. Ha ideato Textinol, tecnologia che trasforma scarti tessili pre e post consumo in biocarburanti, valorizzando materiali misti altrimenti destinati allo smaltimento o alla termovalorizzazione. Con una forte vocazione alla ricerca applicata, promuove soluzioni a ciclo chiuso, contribuendo concretamente all’economia circolare e a un futuro sostenibile.

MARGHERITA FRANZONI, Metabeauty [Darfo Boario Terme, BS]

Amministratrice Unica di MetaBeauty, Società Benefit che distribuisce BioThaelae, linea di skincare naturale che fonde l’eccellenza coreana con la qualità italiana.Dopo una lunga esperienza imprenditoriale, ha rivoluzionato la cosmetica con formule biologiche certificate, personalizzabili e trasparenti, superando la classificazione tradizionale della pelle. Punta all’espansione europea, promuovendo un modello etico e sostenibile che unisce innovazione scientifica e rispetto per la persona e per l’ambiente, trasformando la skincare in un rituale consapevole.

IRENE GIANI, Deeva [Torino, TO]

Con Deeva ha innovato il beauty a domicilio, digitalizzando e regolamentando un settore tradizionalmente informale e obsoleto in Italia. Il modello proprietario “Deeva Method” unisce formazione continua e qualità professionale, offrendo carriera, flessibilità e meritocrazia a oltre 30 professioniste. Con oltre 10.000 appuntamenti erogati, ha raccolto oltre 1 milione di investimenti e brevettato un lavatesta portatile. Punta a diventare leader europeo del beauty tech, con un forte impatto sociale.

ANTONELLA GIOSTRA, Lemon Tree [Torino, TO]

Ceo di Lemon Tree, ha fondato una startup innovativa che usa il digitale per favorire inclusione educativa, orientamento scolastico ed empowerment femminile. Ha trasformato un bisogno personale in una visione condivisa, creando un ponte tra scuole, famiglie e comunità per sostenere ragazzi vulnerabili e rendere visibili progetti educativi ad alto impatto. L’innovazione è culturale e tecnologica: promuove fiducia, relazioni sane e crescita condivisa. Una rete di donne trasforma la cura in impresa e la maternità in valore.

NUNZIA GIUNTA, UOMOeAMBIENTE [Torino, TO]

Co-founder e Amministratrice di UOMOeAMBIENTE, Società Benefit e PMI innovativa che da vent’anni guida aziende e enti nella transizione verso modelli sostenibili e rigenerativi. Con un team a leadership condivisa e prevalentemente femminile, ha anticipato i tempi sull’ESG, offrendo consulenza e formazione strategica per generare impatti concreti. La sua è un’innovazione culturale che coniuga rigore, interdipendenza e cura, ispirando nuove economie della sostenibilità.

LAURA GORI, Way2Global Srl SB [Milano, MI]

Founder & CEO di Way2Global, Società Benefit e B Corp che offre servizi linguistici B2B coniugando tecnologia e impatto sociale. Ha creato il primo servizio di traduzioni decarbonizzato e un modello organizzativo “gentile”, inclusivo e a prevalenza femminile. Con la sua “innovability”, unisce AI, gender equity e sostenibilità per generare valore condiviso. Climate Positive, pluripremiata, Way2Global è oggi crocevia di partenariati e laboratorio d’impresa rigenerativa e diffusa.

MARTA GRELLI, Travelin [Torino, TO]

Founder e mente creativa di Travelin, startup innovativa che sta rivoluzionando il turismo accessibile con una piattaforma digitale che valuta, migliora e rende trasparente il livello di accessibilità di hotel e servizi. Ha trasformato un settore frammentato e analogico in un’opportunità scalabile, abbattendo barriere e generando impatto sociale. Selezionata dal Ministero del Turismo e nominata Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per aver creato questo progetto, punta a creare il più grande marketplace sull’accessibilità, dove inclusione fa rima con dignità e valore economico.

ENEIDA LILA, Lizard [Milano, MI]

Con Lizard ha introdotto un modello di Furniture-as-a-Service per il real estate, trasformando l’arredo da bene a servizio. La startup offre soluzioni modulari, tracciabili e sostenibili, integrate con manutenzione, ritiro e rigenerazione. Unisce design industriale, economia circolare e digitale per risolvere inefficienze operative. La sua ambizione è far diventare Lizard la piattaforma europea di riferimento per l’arredamento circolare, adottando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e contribuendo agli obiettivi ESG dei clienti.

CRISTINA LUCERA, Parentsmile [Vicenza, VI]

Founder & CEO di Parentsmile, la prima piattaforma di family health on demand che offre supporto medico, educativo, assistenziale e per il fitness erogato direttamente a domicilio solo da professionisti altamente qualificati e validati, per ogni fase della vita e della genitorialità. Ex manager nel tech, ha trasformato un’esperienza personale in un progetto innovativo oggi scelto da aziende come ManpowerGroup, Coca Cola HBC e Prysmian. Unendo tecnologia e approccio umano, promuove benessere, inclusività e sostenibilità sociale nei luoghi di lavoro, con una crescita B2B a +1000% nel 2024

FRANCESCA MARINI, Studio Ing Marini [Brescia, BS]

Guida da 15 anni lo Studio Ing Marini, società di consulenza specializzata in energy management. Ha ideato un modello innovativo che integra sistemi di gestione e Business Intelligence, trasformando i dati energetici in scelte strategiche e vantaggio competitivo. Presidente di AssoEGE e coordinatrice della Commissione Energia dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia, mette innovazione e visione sistemica per la sostenibilità al servizio delle PMI italiane.

SIMONA MASCHI, Copenhagen Institute of Interaction Design-CIID [Copenhagen]

Pioniera del design a impatto positivo, ha co-fondato e guida il CIID, tra i centri più influenti al mondo per l’innovazione. Con un approccio sistemico, connette educazione, consulenza strategica e incubazione di startup, aiutando imprese e talenti a prototipare soluzioni digitali sostenibili. Ha formato oltre 1000 innovatori globali in più di 40 Paesi. Con la nuova sede di Bergamo, porta l’Italia al centro della mappa internazionale dell’interaction design.

VERONICA MESSA, KIRIS [Vignola, MO]

Amministratrice unica di KIRIS, azienda fondata nel 2015 che trasforma la complessità della transizione energetica in opportunità concrete per PMI e grandi imprese. Offre diagnosi, certificazioni ISO 50001, monitoraggio e consulenza strategica, con un approccio pragmatico e digitalizzato. Ha guidato l’evoluzione di KIRIS da studio tecnico a impresa strutturata, affiancando alle competenze energetiche un solido sviluppo commerciale e tecnologico, per un futuro più efficiente e sostenibile.

VALERIA METOLDO e TASCHIA BERTUCCIO, Osmosia [Catania, CT]

Anime diverse ma visione condivisa, Valeria e Taschía sono co-founder di Osmosia, agenzia di comunicazione medica che unisce rigore scientifico, creatività e AI per trasformare la complessità in contenuti ad alto impatto. Stratega della comunicazione scientifica, la prima, scienziata con vocazione narrativa, la seconda, guidano Osmosia da Catania promuovendo innovazione, sostenibilità e inclusione in Italia e all’estero. Un laboratorio consulenziale dove scienza e narrazione si incontrano per migliorare la salute, generare fiducia e costruire un futuro più umano.

FRANCESCA MORANDI, Siderweb [Flero, BS]

Insieme al fratello Paolo, ha preso in mano il timone di Siderweb dal 2020, ereditando l’impegno innovativo del padre, trasformandola in SB e riaffermando valori di inclusività ed etica nel settore siderurgico. Nel 2021 ha fondato “Acciaio al Femminile”, una rete innovativa per promuovere parità di genere ed empowerment femminile nella comunità dell’acciaio. Le interviste raccolte in questo progetto sono state pubblicate nel libro “Soffitti di cristallo, Radici d’acciaio” (Il Sole 24 Ore, 2025).

ELISA MORSICANI, ITLS | Italian Lifestyle [Ciampino, RM]

Ceo di Itls – Italian Lifestyle, azienda specializzata in soluzioni SaaS per l’e-commerce verso la Cina. Con un team esperto e un approccio innovativo, ITLS supporta le imprese italiane nell’internazionalizzazione digitale, puntando a crescita sostenibile e inclusione. Tra le sue soluzioni di successo, GOTOCHINA e VENTO DITALIA facilitano l’accesso al mercato cinese. Guida un team resiliente che ha superato la pandemia investendo in innovazione e ora punta a scalare a livello europeo, cercando nuovi fondi e risorse. itlsgroup.com

CHIARA NICOLANTI, Nonna Nerina [Palombara Sabina, RM]

Founder di Nonnas, startup innovativa che celebra la tradizione culinaria italiana con cooking class autentiche e intergenerazionali. Fondata nel 2020, unisce nonne ultrasettantenni e giovani della GenZ per offrire esperienze culturali e gastronomiche a un pubblico internazionale, con focus sul mercato USA. Nonnas crea un ponte tra generazioni e culture, trasformando tradizione e memoria in innovazione sociale e digitale, con cooking class dal vivo e online, partnership internazionali e progetti di storytelling multimediale.

SONIA PAONESSA, Amalia [Brescia, BS]

Ceo e founder di Amalia, startup innovativa fondata nel 2020 a Brescia, che trasforma l’assistenza domiciliare in una relazione basata su rispetto, dignità e professionalità, valorizzando le assistenti come “CareMaster” con un sistema che abbina competenze tecniche e affinità personali. Con un modello culturale e organizzativo innovativo, ha migliorato la fiducia e la qualità della vita di famiglie e caregiver, con oltre 100.000 candidature e quasi 9 milioni di euro distribuiti alle CareMaster. Dimostrando che innovare nel sociale significa fare impresa rispettando le persone.

FRANCESCA PRETE, You Before Any Business [Milano, MI]

Co-founder e CEO di You Before Any Business (YBAB), startup innovativa e società benefit fondata nel 2023 a Milano. YBAB mette le persone al centro del benessere organizzativo con la prima piattaforma italiana di percorsi One-to-One per il wellbeing aziendale, unendo tecnologia e umanità per creare ambienti di lavoro sani, inclusivi e resilienti. Con una leadership empatica, Francesca promuove una cultura d’impresa più umana e sostenibile, facendo del benessere una leva strategica per la crescita e la trasformazione.

CLAUDINE ROLLANDIN, Promama [Lavagna, GE]

Con una laurea in Ingegneria e oltre dieci anni di esperienza nel digitale e nella consulenza, ha fondato Promama dopo la maternità, trasformando un bisogno personale in un progetto tecnologico e sociale. Ha creato un ecosistema che connette oltre 30.000 genitori a aziende family-friendly, con strumenti data-driven per valorizzare il talento genitoriale. Con un modello flessibile e scalabile, Promama promuove un nuovo equilibrio tra vita e lavoro e un’innovazione davvero inclusiva.

ROSY RUSSO, MiAssumo [Trieste, TS]

Ceo di MiAssumo, la piattaforma gratuita che orienta gli studenti dagli 11 ai 26 anni con percorsi formativi, crea un CV certificato e favorisce il recruiting diretto di talenti: dalla scuola al lavoro in un clic. “Mamma” di Parole O_Stili, associazione che ha dato vita al Manifesto della Comunicazione non Ostile, è anche Ashoka Fellow. Formatrice e comunicatrice, Rosy facilita nuove reti (lei le chiama “Netily”) che generano impatto positivo usando consapevolezza, educazione e linguaggio come strumenti di cambiamento.

miassumo.com

SOFIA SANTI, ONEBra [Trento, TN]

Con un dottorato e una forte vocazione sociale, riveste la carica di CEO di ONEBra, startup che ha ideato una soluzione innovativa per le donne con asimmetria dei seni, in particolare dopo interventi oncologici invasivi. ONEBra realizza protesi esterne personalizzate tramite scansione 3D del seno, stampate in 3D e inserite in reggiseni certificati come dispositivi medici. Unisce tecnologia, design e attenzione alla privacy per restituire comfort, simmetria e fiducia, offrendo un nuovo standard di cura e benessere femminile.

SERENA SMEAZZETTO, NEXT Genomics [Sesto Fiorentino, FI]

Coo e biologa di NEXT Genomics, unisce scienza, tecnologia e umanità per innovare nella medicina di precisione e promuovere salute personalizzata. Fondatrice di Sbilanciati, piattaforma di divulgazione sulla nutrizione di precisione, guida progetti che integrano innovazione scientifica e benessere organizzativo. Con empatia e visione, Serena sviluppa modelli etici e sostenibili, puntando a un impatto sociale e internazionale nel campo della salute personalizzata.

SILVIA STUPINO, AD ASTRA INNOVATION & DESIGN [Beinasco, TO]

Ceo di Ad Astra Innovation & Design, startup che ha sviluppato TrAIcorder, software predittivo per check-up digitali non invasivi dei rischi fisici, psicofisici e metabolici. Imprenditrice dal 2002, ha guidato la certificazione CE e l’avvio commerciale, puntando a rendere il prodotto accessibile in ospedali, farmacie, aziende e strutture non sanitarie come strumento di welfare. A basso costo e facile da usare, TrAIcorder è fruibile da remoto per persone con mobilità ridotta. Rilascia risultati immediati inviandoli sul cellulare.

DANIELA MARIA TENNA, Yorokobi [Pino Torinese, TO]

Ideatrice di Yorokobi, promuove una sessualità libera e consapevole attraverso la vendita di sex toys e attività di divulgazione. Con un approccio gentile e inclusivo, lavora in contesti giovanili, femminili e di coppia, collaborando con esperte del settore per superare tabù e pregiudizi culturali. Unendo canali digitali e incontri fisici, favorisce conoscenza di sé, benessere e libertà di espressione. La sua innovazione è culturale: normalizzare ciò che è ancora considerato intimo e indicibile per favorire benessere, autodeterminazione e relazioni più sane.

SERENA TOMMASINI, Zonzers [Milano, MI]

È la mente creativa dietro Zonzers, la social app che rivoluziona il turismo esperienziale mettendo al centro connessioni autentiche tra persone. Ha trasformato un bisogno personale in una piattaforma che facilita incontri reali basati su passioni condivise. L’algoritmo valorizza l’esperienza, non la performance, e unisce tecnologia e umanità. Con il supporto di Kel 12, storico tour operator, Zonzers punta a diventare un social globale per chi cerca esperienze genuine e relazioni vere.

FEDERICA TOZZI, Onoblo [Verona, VR]

Managing Partner di Onoblo, società benefit full remote, ha fatto dell’innovazione umana il cuore della sua impresa. Psichiatra con esperienza internazionale e coach professionista di lunga esperienza, promuove un nuovo modello organizzativo fondato su fiducia, responsabilità condivisa e impatto sociale misurabile. Onoblo accompagna persone e organizzazioni nei percorsi di cambiamento, lavorando su cultura, operatività e benessere per trasformare il lavoro in uno spazio di senso, evoluzione e cura.

ANNA VINCI, Ciao Elsa [Padova, PD]

Co-founder e volto di Ciao Elsa, la prima pensiontech in Italia, ha trasformato un’esperienza personale in una missione imprenditoriale: rendere la previdenza complementare accessibile e comprensibile a tutti. Con trasparenza, educazione e tecnologia, ha lanciato il primo comparatore indipendente di fondi pensione in Italia, aiutando migliaia di persone a costruire un futuro finanziario più consapevole. Il suo obiettivo? Democratizzare la previdenza e farne uno strumento semplice, utile e alla portata di chiunque.

GIULIA ZANATTA, Aroundrs [Firenze, FI]

Guida Aroundrs con una visione pragmatica e ambiziosa: rendere il riuso la nuova normalità. Dopo un MBA ed esperienze internazionali, ha fondato una startup che unisce tecnologia, logistica e design circolare per combattere l’inquinamento da packaging monouso. Attiva in mense, eventi e campus, Aroundrs propone contenitori smart e tracciabili, aiutando aziende e PA a trasformare gli obblighi normativi in innovazione. Obiettivo: un’infrastruttura digitale del riuso, semplice e scalabile, per un futuro senza sprechi.

ELENA ZANIN, EZ Language Trainer [Belluno, BL]

Founder di EZ Language Trainer, ha ideato un metodo innovativo che integra analisi linguistica e psico-emotiva, tecnologie digitali e gamification, guidando l’apprendimento delle lingue attraversoun percorso motivante e personalizzato. Un approccio accessibile e inclusivo che promuove empowerment e sostenibilità aprendo le nuove vie della conoscenza percorribili ad ogni età e abilità. La sua missione? Rendere l’apprendimento linguistico uno strumento di crescita globale, capace di migliorare la percezione di sé e del proprio potenziale per creare soddisfazione e positività sociale.

ezlanguagetrainer.com