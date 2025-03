Premio “Genius Loci” Armando De Rosa, al via la Seconda Edizione

di Angela Fabozzi

E’ conto alla rovescia per la Seconda edizione del Premio “Genius Loci – Armando De Rosa”, istituito dal Comune di Villaricca, in collaborazione con la Pro Loco cittadina, proprio in ricordo ed in onore del vulcanico Presidente prematuramente scomparso nel 2023. L’appuntamento è per il prossimo per il 2 Aprile, alle ore 18:30, presso la bella sala teatro “Clelia d’Altrui” al Secondo Circolo Didattico “Rodari”, sulla Marchesella.

Il Premio, istituito dall’Amministrazione comunale, è giunto appena alla seconda edizione e già si avvale di importanti Patrocini, come quello dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Giornalisti Flegrei. Armando De Rosa, poliedrico uomo di Cultura, giornalista e mecenate per tanti giovani del Servizio Civile, è stato un faro non solo per Villaricca, territorio in cui viveva, ma anche per la città di Napoli, dove lavorava e dove ha stabilito importanti collaborazioni sempre in ambito culturale, con Enti, Scuole ed Istituzioni. Una per tutte, l’essere componente del “Comitato Scientifico”, per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio linguistico napoletano, presieduto dallo scrittore Maurizio de Giovanni.

Il Premio “Genius Loci”, intitolato ad Armando De Rosa ha lo scopo di attribuire un riconoscimento tangibile a quanti con la loro opera meritoria, danno risalto alle caratteristiche positive del luogo in cui vivono ed operano promuovendo le tradizioni, le bellezze paesaggistiche e culturali, nonché le eccellenze di ogni settore. Caratteristiche ed aspetti, che insieme concorrono a piantare ed a far crescere il seme dell’appartenenza, in particolare tra le giovani generazioni.

Compito non semplice per la Giuria, chiamata a insignire del Premio che incarna tutte le caratteristiche richieste. Giurati del Premio 2025 sono: Per la Pro Loco, Annamaria Porcelli e Salvatore Salatiello; per il Comune, i consiglieri comunali Teresa Montella e Agostino D’Alterio Agostino. La giuria si è riunita il 21 marzo presso l’ufficio del Sindaco alla palazzo Baronale di Villaricca, per esaminare la rosa dei meritevoli a cui assegnare il premio “Genius Loci” – Armando De Rosa, che ha l’intento di essere anche uno stimolo, per i più giovani ad essere presenti sul territorio in cui vivono, ad impegnarsi per valorizzarne le caratteristiche e le peculiarità che rendono unico ogni luogo.