Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix”, ecco i nomi

«Raccontare i fatti è più di un lavoro, è una missione, e riconoscere questo impegno è doveroso», queste le parole con cui Claudio Ciotola, presidente dell’associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei”, descrive il ruolo dell’informazione al centro del Premio giornalistico internazionale “Campania Terra Felix” che sabato 3 dicembre a partire dalle 9.00, presso la Multicenter School di Pozzuoli, sarà consegnato ai vincitori della sesta edizione nel corso della cerimonia di premiazione, che sarà anche corso di formazione per gli operatori della comunicazione.

Organizzato dall’associazione con l’intento di premiare i giornalisti che promuovono l’amena Campania terra felix, in particolare i Campi Flegrei, e gli studenti, attraverso una sezione a loro dedicata, il premio, presentato da Rosaria Morra, attraverso le categorie speciali, valorizza anche le personalità che a vario titolo si sono distinte sul territorio.

A ricevere il riconoscimento quest’anno saranno, per la Carta Stampata, Ferdinando Bocchetti, Corrado Caso, Giuliana Covella, Armando De Martino, Maria Elefante, Antonio Marinaccio e Floriana Schiano Moriello; per la Televisione, Oscar De Simone, Fabio Forlano e Campi Flegrei TV; per la categoria ufficio stampa, Roberto Esse e Massimo Iaquinangelo; per il Web, Mauro Fellico e Francesca Ferrara; il premio per il giornalismo sportivo andrà a Massimo Sparnelli; a Michele Romano il premio per il giornalismo settore Sanità, una pagina particolarmente attenzionata in questi ultimi due anni; menzioni speciali per Antonio Cangiano, e Antonio Folle; il premio sezione Libri sarà assegnato a Francesco Napoli, Anna Russolillo e Marina Salvadore a premiare Stefano Esposito vincitore della sezione passata; infine, premiati per la Fotografia, Carmine Schiavo ed Edoardo Tranchese. E saranno proprio alcuni scatti di Schiavo, rielaborati in una stampa ad hoc, a fare da omaggio per i vincitori di questa sesta edizione.

Il premio alla carriera giornalistica, destinato a chi per anni si è distinto nella professione nel sindacato e nell’ ordine professionale, andrà ad Alberto Alovisi, Enzo Colimoro, Armando De Rosa, Mimmo Falco, Giovanni Lucianelli e Vincenzo Presutto.

I premi speciali saranno assegnati per la Sanità, al Direttore Generale dell’Ospedale Cardarelli, dottor Antonio D’Amore; alla Direzione Scientifica dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale; e al giovane medico Dario Del Biondo; per la Religione, Don Luigi Merola, presidente dell’associazione “’A voce re Creatur’”, e quest’anno nuovo premio speciale dedicato a “San Giustino”, riconoscimento speciale al collega Agostino Romano.

Riceveranno il Premio dedicato alle Istituzioni, il Ministero dell’Istruzione Regione Campania; il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; il Comune di Napoli; e l’U.S.S.I.. i sindaci di tutta l’area flegrea.

Il Premio speciale Giustizia e Legalità sarà consegnato al Procuratore Aggiunto della Repubblica Tribunale Napoli Nord, dottoressa Maria Di Mauro; e al notaio e illustre cattedratico, Camillo Verde. Per le Forze dell’Ordine, insignito il Sostituto Commissario, dottoressa Elisabetta Bovienso.

Per l’Associazionismo, premiati il Circolo ILVA Bagnoli e l’odv San Mattia; particolare attenzione è stata riservata anche all’imprenditoria sana, per l’impegno e il coraggio profusi in questo delicato momento storico, a ricevere il riconoscimento saranno Antica sta Mediterranea, Cantine Astroni premiata dal Maestro primo posto al mondiale dei panettoni Massimo Maiorano e Ortopedia Ruggiero.

Uno spazio particolare sarà riservato alle scuole vincitrici: Istituto Parificato Il Cigno; I.C. 72° Palasciano; I.C.S. Ferdinando Russo; I.C. Socrate Mallardo, di Marano di Napoli; Istituto Comprensivo “Don Giustino Russolillo”; Istituto Comprensivo “Massimo Troisi” Napoli; liceo scientifico statale “Tito Lucrezio Caro”; Istituto Comprensivo “IV Pergolesi” di Pozzuoli; Le Villette; Istituto Superiore tecnico turistico Esabac “Giovanni Falcone”; I.S.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Quarto Flegreo, l’Istituto Superiore Franco Morano di Caivano e si sono messi in gioco anche gli allievi della Multicenter School, il cui elaborato è valso il premio all’Istituto che da anni ospita, presso la sua sofisticata sala multimediale, la prestigiosa manifestazione.

Le attività di promozione della cultura giornalistica e di sensibilizzazione e informazione del pubblico in collaborazione con gli organi istituzionali portate avanti dall’associazione, anche quest’anno, sono valse l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del Ministero dell’Istruzione Regione Campania; dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti; dell’UCSI Campania, dell’USSI gruppo campano “Felice Scandone”; del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; della Regione Campania; del Lions Club Napoli Floridiana Felix; nonché il patrocinio della IX Municipalità di Napoli; e dei Comuni di Anacapri, Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Qualiano e Quarto Flegreo.

Per quanti non riusciranno ad intervenire, sarà possibile seguire la manifestazione anche da remoto, grazie alla regia di Fabio Iacolare e Simone Bergamo e Mario Ciotola direttamente sulla pagina de L’Osservatorio Flegreo, interviste a cura di Stefania Monfrecola e segreteria organizzativa Rosa Ciotola. Alla fine della cerimonia ci sara’ un assaggio di pasta e patate con la provola dell’antico Pastiticio Mediterranea, degustazione del provolone del monaco e non poteva mancare il panettone del Maestro Maiorano, accompagnato dall’Astro delle cantine Astroni

