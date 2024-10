Premio giornalistico M. Ferrara, indetta l’ottava edizione

È indetta l’ottava edizione del Premio Giornalistico Mimmo Ferrara, riservato a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nei settori della carta stampata, televisione, radio e nuovi media. Il Premio, intitolato alla memoria del giornalista Mimmo Ferrara, è istituito nell’intento di stimolare le «regole sacre» del giornalismo, e il rigore nell’esercizio della professione. Il Premio si propone la diffusione dell’integrità informativa e divulgativa: a tal fine, intende favorire la cultura giornalistica, incoraggiando lo studio in ogni settore e stimolando la capacità di sintesi nell’esposizione, la completezza dell’informazione e la competenza nella divulgazione dei contenuti anche al grande pubblico. Quest’anno è anche l’occasione per festeggiare i 50 anni della Casagit Salute la cui costituzione è avvenuta il 28 novembre 1974. Da allora la Cassa autonoma di assistenza sanitaria dei giornalisti ha garantito ai suoi iscritti un adeguato sistema di protezione sociale e tutela della saluto, all’insegna di un patrimonio di valori che da sempre contraddistingue le sue attività. Per l’Ottava edizione verranno presi in esame articoli giornalistici, reportage e servizi radio televisivi e online sulle tematiche relative all’efficienza del sistema sanitario, alle trasformazioni che stanno avvenendo in termini di digitalizzazione e modelli di assistenza sanitaria integrata, la crisi e la fuga degli operatori sanitari ma anche le sfide, le nuove opportunità e il valore della solidarietà all’interno del moderno sistema sanitario. Saranno selezionati i lavori di giornalisti che si distinguono per originalità, per aderenza alla tematica, per approfondimento, nonché per accuratezza nella ricerca e nella documentazione, nell’elaborazione dei contenuti e nello stile espositivo. I lavori candidati e selezionati, apparsi nel periodo compreso tra l’1 ottobre 2023 al 30 novembre 2024 sulle testate giornalistiche nazionali della carta stampata, della radio, della televisione e online, saranno presi in esame da una giuria tecnica.