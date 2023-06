Premio giornalistico Mare Nostrum Awards, cerimonia al Grand Hotel Vesuvio con Giletti: ecco i vincitori

Si è tenuta lunedì 12 giugno al Grand Hotel Vesuvio di Napoli la cerimonia di premiazione dei vincitori della 15a edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum e patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

La cerimonia è stata presentata dal conduttore Massimo Giletti ed ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, dell’informazione e dello shipping.

La giuria internazionale del Premio, presieduta dal giornalista Bruno Vespa e composta da importanti personalità del mondo della cultura e del giornalismo, ha decretato i seguenti vincitori:

Sandro Neri per l’articolo “Autostrade del Mare Italia e Grecia sono ancora più vicine” pubblicato su “Quotidiano Nazionale”

Yosr Hazgui per l’articolo “Tunisie-Pollution Plastique en Méditerranée: Un massacre sous la mer” (“Tunisia-Inquinamento da plastica nel Mediterraneo: un massacro sotto il mare”), pubblicato su “La Presse de Tunisie”

Alessandro De Rossi e Federica Botta per la serie di documentari on-line “Luna sul Mare”

e per la serie di documentari on-line “Luna sul Mare” i giornalisti spagnoli Ada Nuño , Álvaro Hermida , Fran Sánchez Becerril , co-autori dell’articolo “Todo empezó con los fenicios: hacia dónde va el transporte marítimo por el Mediterráneo” (“Tutto è iniziato con i fenici: verso quale direzione va il trasporto marittimo nel Mediterraneo”) pubblicato su “El Confidencial”

, , , co-autori dell’articolo “Todo empezó con los fenicios: hacia dónde va el transporte marítimo por el Mediterráneo” (“Tutto è iniziato con i fenici: verso quale direzione va il trasporto marittimo nel Mediterraneo”) pubblicato su “El Confidencial” Francesco Ferrari per l’articolo “Sostenere il trasporto marittimo per salvare economia e ambiente: gli investimenti da fare (e gli di errori da non commettere)” pubblicato su “Il Secolo XIX”.

Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi in memoria del fondatore del Gruppo Grimaldi, è stato riconosciuto al giornalista Nigel Lowry, Corrispondente da Atene per “Lloyd’s List”.

Mare Nostrum Awards è un Premio giornalistico internazionale dedicato alla promozione dei viaggi via mare nel Mediterraneo ed in particolare alla conoscenza delle Autostrade del Mare, con l’obiettivo di evidenziare i benefici di questa modalità di viaggio dal punto di vista economico, turistico, ambientale e sociale. Al Concorso sono ammessi servizi giornalistici, documentari, servizi televisivi e radiofonici, reportage fotografici ed inchieste economico-turistiche realizzati in lingua italiana, inglese, spagnola, catalana, francese o greca e presentati da autori residenti in Europa, Tunisia e Marocco. Ai vincitori è corrisposto un riconoscimento in denaro del valore complessivo di 50.000 euro.

La 16a edizione del Premio Mare Nostrum Awards sarà lanciata a settembre 2023. Il relativo bando sarà visionabile nelle sedi degli Ordini regionali dei giornalisti e sui siti www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi-lines.com.