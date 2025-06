Premio giornalistico Mare Nostrum Awards, ecco i vincitori: cerimonia a Napoli

Si è tenuta ieri sera presso il Grand Hotel Vesuvio di Napoli la cerimonia di premiazione dei vincitori della XVII Edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum e patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, dell’informazione e dello shipping.

La giuria internazionale del Premio, presieduta dal giornalista Bruno Vespa e composta da importanti personalità del mondo della cultura e del giornalismo, ha decretato i seguenti vincitori:

Tommaso Cerno per l’articolo “Mediterraneo, quel mare sempre meno nostrum”, pubblicato su Il Tempo;

per l’articolo “Mediterraneo, quel mare sempre meno nostrum”, pubblicato su Il Tempo; Domenico Quirico per l’articolo “Le rivolte arabe, i profughi e il Mediterraneo. Storia di una grande occasione mancata”, pubblicato su La Stampa;

per l’articolo “Le rivolte arabe, i profughi e il Mediterraneo. Storia di una grande occasione mancata”, pubblicato su La Stampa; Miguel Ángel Medina per gli articoli “Llegan los barcos eléctricos capaces de transportar ya cientos de contenedores y a miles de personas” (Arrivano le navi elettriche capaci di trasportare centinaia di container e migliaia di persone) e “Así avanza la transición verde del sector marítimo en España: barcos con alas de avión, ferris eléctricos y puertos renovables” (Così avanza la transizione verde del settore marittimo in Spagna: navi con ali di aerei, ferry elettrici e porti rinnovabili) pubblicati su El País;

per gli articoli “Llegan los barcos eléctricos capaces de transportar ya cientos de contenedores y a miles de personas” (Arrivano le navi elettriche capaci di trasportare centinaia di container e migliaia di persone) e “Así avanza la transición verde del sector marítimo en España: barcos con alas de avión, ferris eléctricos y puertos renovables” (Così avanza la transizione verde del settore marittimo in Spagna: navi con ali di aerei, ferry elettrici e porti rinnovabili) pubblicati su El País; Sabrine Ahmed per l’articolo “Autonomie, blockchain, IA: le trio gagnant des autoroutes de la mer de demain. Des navires autonomes aux ports intelligents” (Autonomia, blockchain, Intelligenza Artificiale: il trio vincente delle autostrade del mare del domani. Dalle navi autonome ai porti intelligenti) pubblicato su La Presse de Tunisie;

per l’articolo “Autonomie, blockchain, IA: le trio gagnant des autoroutes de la mer de demain. Des navires autonomes aux ports intelligents” (Autonomia, blockchain, Intelligenza Artificiale: il trio vincente delle autostrade del mare del domani. Dalle navi autonome ai porti intelligenti) pubblicato su La Presse de Tunisie; Premio ex aequo: Anagnostis Ananiadis per l’articolo “Όνειρα καταστρώματος” (Sogni di un ponte) pubblicato su Portnet.gr, e Giulia Sarti e Andrea Puccini per il reportage multimediale “Inquinamento acustico marino, è ora di saperne di più” pubblicato su Il Messaggero Marittimo.

Roberto Napoletano “cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”

Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi in memoria del fondatore del Gruppo, è stato riconosciuto a Roberto Napoletano, Direttore del quotidiano Il Mattino.

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per celebrare i 40 anni della Fondazione Marevivo ETS, con cui il Gruppo Grimaldi collabora da anni sostenendone le iniziative e le campagne di sensibilizzazione: Marevivo è infatti in prima linea nella battaglia contro l’inquinamento del nostro mare, nella tutela dell’ecosistema marino e nello studio delle biodiversità. Durante l’evento, la Presidente Rosalba Giugni ha rilanciato l’appello per la tutela dell’Area Protetta della Gaiola, nel cuore del Golfo di Napoli, contro il nuovo progetto idraulico che prevede di convogliare gli scarichi fognari direttamente nel parco sommerso.

Sul palco del Premio Giornalistico Mare Nostrum Award è intervenuta anche Antonella Arcangeli, coordinatrice di Life Conceptu Maris, progetto finanziato dall’Unione Europea e sostenuto dal Gruppo Grimaldi, che mira alla conservazione di cetacei e tartarughe marine nel Mar Mediterraneo. Dal 2022, ricercatori e volontari del progetto sono ospitati regolarmente a bordo delle navi Grimaldi: qui conducono preziose attività di ricerca, raccogliendo dati sulla distribuzione e sui fattori di rischio per queste specie, con l’obiettivo di sviluppare misure di conservazione efficaci.

Mare Nostrum Awards è un Premio giornalistico internazionale dedicato alla promozione dei viaggi via mare nel Mediterraneo ed in particolare alla conoscenza delle Autostrade del Mare, con l’obiettivo di evidenziare i benefici di questa modalità di viaggio dal punto di vista economico, turistico, ambientale e sociale. Al Concorso sono ammessi servizi giornalistici, documentari, servizi televisivi e radiofonici, reportage fotografici ed inchieste economico-turistiche realizzati in lingua italiana, inglese, spagnola, catalana, francese o greca e presentati da autori residenti in Europa e Tunisia. Ai vincitori è corrisposto un riconoscimento in denaro del valore complessivo di 50.000 euro.

La XVIII Edizione del Premio Mare Nostrum Awards sarà lanciata a ottobre 2025. Il relativo bando sarà visionabile nelle sedi degli Ordini regionali dei giornalisti e sui siti www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi-lines.com.