Premio giornalistico Mimmo Ferrara, venerdì 13 dicembre la cerimonia con i vincitori dell’ottava edizione

Venerdì 13 dicembre si terrà la cerimonia di premiazione finale dei vincitori dell’ottava edizione del Premio Giornalistico Mimmo Ferrara, riservato a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, nei settori della carta stampata, televisione, radio e nuovi media. Il Premio, intitolato alla memoria del giornalista Mimmo Ferrara, è istituito nell’intento di stimolare le «regole sacre» del giornalismo, e il rigore nell’esercizio della professione.

Per l’ottava edizione verranno presi in esame articoli giornalistici, reportage e servizi radio televisivi e online sulle tematiche relative all’efficienza del sistema sanitario, alle trasformazioni che stanno avvenendo in termini di digitalizzazione e modelli di assistenza sanitaria integrata, la crisi e la fuga degli operatori sanitari ma anche le sfide, le nuove opportunità e il valore della solidarietà all’interno del moderno sistema sanitario. Saranno selezionati i lavori di giornalisti che si siano distinti per originalità, per aderenza alla tematica, per approfondimento, nonché per accuratezza nella ricerca e nella documentazione, nella elaborazione dei contenuti e nello stile espositivo. I lavori candidati e selezionati, apparsi nel periodo compreso tra l’1 ottobre 2023 al 30 novembre 2024 sulle testate giornalistiche nazionali della carta stampata, della radio, della televisione e online, saranno presi in esame da una giuria tecnica.