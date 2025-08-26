Premio Giuseppe Prisco: tra i vincitori Antonio Conte, Scott McTominay e il giornalista Francesco Repice

Joey Saputo (Bologna), Antonio Conte (Napoli) e Scott McTominay (Napoli) sono i vincitori, nelle rispettive categorie (Dirigenti di Società, Allenatori e Calciatori), della XX edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il Premio Speciale di Giornalismo “Nando Martellini”, quest’anno alla sua XVIII edizione, è stato invece attribuito al giornalista di RadioRai Francesco Repice. Lo ha stabilito l’apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Italo Cucci e composta da Ivan Zazzaroni, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico, dall’ex presidente della Figc e attuale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete e coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore. La stessa commissione, sempre d’intesa con il presidente del Comitato organizzatore Marcello Zaccagnini, ha deciso di attribuire il “Premio Speciale della Giuria” al dirigente sportivo della Roma Claudio Ranieri. La giuria, infine, accogliendo la proposta dell’Ussi – Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi, ha conferito uno specifico e altrettanto importante riconoscimento al giornalista pescarese Walter Nerone che sarà premiato, per la circostanza, con un’opera ideata e realizzata dall’artista loretese Ester Crocetta.