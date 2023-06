Premio Guido Dorso a Bill De Blasio, oggi la cerimonia di consegna a Palazzo San Giacomo

Si svolge oggi, giovedì 1° giugno, nella Sala Giunta del Comune di Napoli la cerimonia di consegna del Premio Dorso-Sezione Internazionale a Bill De Blasio, gìà sindaco di New York per due mandati.

Il Premio, testimonianza del messaggio politico e morale del meridionalista Guido Dorso (1892-1947), persegue dal 1970, l’obiettivo di riconoscere le qualità meritorie di esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia, della imprenditoria, della cultura e di giovani studiosi italiani e stranieri che contribuiscono, con il loro impegno, con le proprie opere, con il loro pensiero, con le loro azioni e con la loro immagine allo sviluppo e al progresso del nostro Mezzogiorno. La Sezione Internazionale del Premio è dedicata in particolare negli anni a quanti onorano all’estero, a livello politico, economico e culturale il nome dell’Italia e del Mezzogiorno.

Presenzieranno alla cerimonia per il Comune di Napoli il Sindaco Gaetano Manfredi, Per il Consolato americano il Console generale Tracy Roberts-POUNDS, per l’associazione Dorso il Presidente Nicola Squitieri e il Segretario Generale Francesco Saverio Coppola, per la Fondazione Banco di Napoli Il Presidente Orazio Abbamonte e Il direttore Ciro Castaldo e per il Comitato Scientifico del Dorso Il Prof. Giulio Tarro e il Professore Luigi Carrino, Presidente del Dac Campania. Nelle precedenti edizioni il Premio Dorso è stato assegnato, tra gli altri, a Rocco Caporale, Charles Gargano, Joseph La Palombara, Dominic Massaro, Edward Re, Mike Rienzi, Dominick Salvatore, Frank Stella, John Volpe, Mariuccia Zerilli-Marimò, Antonio Iavarone.

“Nella scia di questi prestigiosi esponenti italo-americani che hanno offerto e offrono un contributo fondamentale alla vita sociale e culturale degli Stati Uniti -si legge in una nota -, a buon diritto si inserisce la figura di Bill De Blasio. Di origine sannite e lucane, Bill De Blasio rappresenta una importante testimonianza di quegli italo-americani che affermano l’importanza di preservare per le nuove generazioni l’amore per la cultura italiana e quella meridionale in particolare. Dalle sue origini italiane Bill De Blasio di cui ne va sempre orgoglioso ribadendo in più occasioni il senso di appartenenza e identità, ha imparato soprattutto l’importanza del ruolo della famiglia e del prendersi cura di chi ha più bisogno. Orgoglioso delle sue origini campane, S.Agata dei Goti ricordiamo, Bill De Blasio è sempre stato un grande tifoso della squadra di calcio del Napoli ed ha esultato con l’intera comunità italo-americana di New York per l’assegnazione dello scudetto sottolineando che la squadra rappresenta il meglio di tante etnie che si sono unite per raggiungere un traguardo comune”.