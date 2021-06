Premio incostieraamalfitana.it, ecco i riconoscimenti. Appuntamenti fino all’11 luglio per la Festa del Libro

di Nicola Rivieccio

Mariangela Petruzzelli giornalista e autrice televisiva, Costantino Catena pianista, Paolo Speranza storico del cinema e direttore di Cinemasud, Vincenzo Albano, organizzatore teatrale, e il Distretto Turistico Costa d’Amalfi sono i premiati della XV edizione 2020 per l’Alto Impegno Culturale Software Studio della Rassegna culturale “..incostieraamalfitana.it, Festa del libro in Mediterraneo”, che ha preso il via con il suo XVI ciclo di attività 2021 con diversi appuntamenti. A consegnare i premi Nino Melito Petrosino, Lucia Lena Rosapepe, Mariangela Fornaro, Olga Chieffi, introdotti da Alfonso Bottone direttore organizzativo della kermesse culturale che, dal 21 maggio all’11 luglio si snoda tra Praiano, Amalfi, Atrani, Minori, Maiori, Tramonti, Cetara e Salerno. Torna nel vivo, dunque, l’edizione 2021 di ..incostieraamalfitana.it, come sottolinea Bottone: “Finalmente si riparte. Con la grande voglia di riportare tutti, dai protagonisti dei salotti letterari al pubblico partecipativo e interessato, a vivere con lo spirito sano e gioioso della “Festa” un appuntamento che da quindici anni caratterizza la prima parte dell’estate in quell’angolo “divino” del nostro Bel Paese che e’ appunto la Costa d’Amalfi”. Veri protagonisti del festival, si rileva, “i libri, i loro autori ed editori: 43 novita’ letterarie in concorso per l’assegnazione del Premio Costa d’Amalfi libri nelle tre sezioni “Narrativa/Saggistica”, “Giallo/Noir”, “Antologia”. Con uno spazio riservato anche ad alcuni “salotti letterari” non in competizione. Sul fronte “concorsi” l’edizione 2021 e’ arricchita da diversi premi tra cui quello di poesia in lingua italiana “Giardino Segreto dell’Anima”.