Premio Industria Felix, Simone tra le imprese più competitive della Campania

Per il secondo anno consecutivo, Simone spa, società attiva nel campo dell’editoria, quotata su Euronext Growth Milan e leader di mercato per quanto riguarda la realizzazione di manuali di studi per il superamento di concorsi pubblici, si è aggiudicata il premio Industria Felix dedicato alle aziende più competitive della Campania. La società è stata infatti inserita nell’elenco delle sessantasette imprese della regione più performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente.

Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina nelle mani del amministratore delegato di Simone Luca Misso, in occasione della cerimonia di consegna presso l’Auditorium di Città della Scienza di Napoli. L’evento, presentato dai giornalisti del Tg1 Maria Soave e Giorgio Demetrio, è stato organizzato da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Campania e in collaborazione con Cerved e A.C. Industria Felix.

Hanno preso parte alla cerimonia il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’Assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro Antonio Marchiello.

“Siamo molto felici di ricevere questo importante riconoscimento per il secondo anno di fila – ha dichiarato Misso -. Un premio che dimostra non soltanto la solidità finanziaria dell’azienda e l’efficacia del modello di business fin qui impiegato, ma anche la forza del nostro management, da sempre impegnato in uno sviluppo organico e sostenibile sul lungo periodo della società, attento alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e reattivo alle richieste del mercato”.

L’indagine condotta da Industria Felix Magazine sui bilanci 2023 di poco più di 20mila società di capitali, con sede legale in Campania e fatturati sopra il milione di euro, evidenzia una crescita dei ricavi del 12,8% rispetto all’anno precedente che raggiungono quota 161 miliardi di euro, mentre il numero di addetti sale del 9,2%, pari a 564.612 lavoratori in più. La maggior parte delle aziende premiate hanno sede a Napoli (33); seguono Salerno (13), Avellino (9), Caserta (7) e Benevento (5).