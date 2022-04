Premio innovazione Euregio 2022: via alle selezioni per inventori e sviluppatori

Inventori, sviluppatori e gestori di progetti dedicati a salute e scienze della vita hanno tempo fino al 31 maggio per iscriversi alla quinta edizione del ‘Premio innovazione dell’Euregio 2022’ promosso dall’Euregio, l’asse istituzionale Trento-Bolzano-Innsbruck, in collaborazione con le Camere di commercio dei tre territori e dalle agenzie di sviluppo economico territoriale Standortagentur Tirol, Idm e Trentino Sviluppo. ll bando si rivolge a imprenditori e collaboratori che hanno concepito o applicato innovazioni di prodotti, processi e servizi rivoluzionari e lavorano in un’impresa presente sul territorio dell’Euregio o in un’azienda del resto del mondo ma provengono da Trentino, Alto Adige e Tirolo. Tre le categorie: biotecnologia e prodotti farmaceutici; tecnologia alimentare e alimentazione sana; salute digitale e tecnologia medica. I finalisti si incontreranno nel corso delle Giornate del Tirolo al Forum europeo di Alpbach il 20 e 21 agosto per presentare le proprie proposte a ricercatori e leader politici. I migliori progetti saranno selezionati dalla giuria capitanata da Josef Margreiter, amministratore delegato di Lebensraum Tirol Holding GmbH. La premiazione è prevista per il 21 agosto nel corso della seduta plenaria delle Giornate del Tirolo.