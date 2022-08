Premio internazionale Capalbio, ecco i dodici premiati

Sono dodici i riconoscimenti assegnati per l’undicesima edizione del Premio internazionale Capalbio “Piazza Magenta”: Maria Pia Ammirati per la sezione Letteratura con “Vita ordinaria di una donna di strada” (Mondadori); Giorgio Parisi per la sezione Saggistica Scientifica con “In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi” (Rizzoli); Umberto Galimberti per la sezione Filosofia con “Il libro delle emozioni” (Feltrinelli); Emanuele Fiano per la sezione Saggistica storica con “Ebreo” (Piemme); Massimo Giannini, direttore della “Stampa” per il Giornalismo; Antonio Luca Di Bella per il Premio alla carriera per la politica internazionale e informazione; i volontari del Comitato di Grosseto della Croce rossa italiana per il Premio del territorio e l’Italia che ci piace con “2020. L’anno più lungo. Piccole luci nella notte del Covid” (C&P Adver Effigi, 2022); Mimma Gaspari per il Premio speciale della giuria per la Storia della musica con “La musica è cambiata?! Dite la vostra che io ho detto la mia” (Baldini + Castoldi, 2022); Marcello Panni per il Premio per la musica e lo spettacolo con “Hyperion di Maderna nella versione di Carmelo Bene e Marcello Panni”; Fabio Cremonesi per il Premio alla traduzione con “La lingua perduta delle gru” (Sem) di David Leavitt; Enrico Terrinoni sempre per il Premio alla traduzione con “Ulisse” (Bompiani) di James Joyce; Giorgio La Malfa per il Premio speciale alla traduzione con “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta e altri scritti” di John M. Keynes (Mondadori). Le opere sono state vagliate dalla giuria che per l’edizione 2022 è composta, oltre che dai presidenti Mirella Serri e Giacomo Marramao, da Giancarlo Bosetti, dal sindaco Gianfranco Chelini, Furio Colombo, Matteo Fabiani, Marisa Garito, Maria Concetta Monaci, Alessandro Orlandi, Denise Pardo, Giuppi Pietromarchi e Rossella Sleiter. La cerimonia di consegna si svolgerà domani, venerdì 26 agosto, alle ore 17.30, all’Anfiteatro del Leccio a Capalbio (Grosseto). La premiazione sarà condotta dalla giornalista Eleonora Daniele, mentre l’attrice Irene Grazioli leggerà alcune pagine delle opere protagoniste.