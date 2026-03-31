Premio Internazionale Ischia di Giornalismo a Katharine Viner, direttore del Guardian

Il presidente del Premio Internazionale Ischia di Giornalismo Giampiero Massolo ha annunciato i vincitori nel corso della Conferenza stampa che si è tenuta stamattina presso la sede della Stampa estera in Italia a Roma.

I vincitori

A Katharine Viner, direttore “The Guardian”, è andato il Premio Internazionale di Giornalismo; a Ukrainska Pravda il Premio Europeo. “Giornalista dell’Anno” è Stefania Battistini. A Franco Bragagna il premio per l’Informazione Sportiva. La giuria ha assegnato un Premio speciale per la satira a Federico Palmaroli, noto con lo pseudonimo di Osho e una menzione speciale al giornalista Giuseppe Crimaldi deI Mattino.

La giuria

La giuria della 47° edizione del Premio Ischia è composta da Giulio Anselmi, Presidente Ansa, Gian Marco Chiocci, Direttore del TG1, Vincenzo Di Vincenzo, Direttore de Il Mattino, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Flavia Giacobbe, Direttore di Formiche.net, Giovanni Grasso, Consigliere per la stampa del Presidente della Repubblica, Roberto Napoletano, Direttore de Il Messaggero, Mario Orfeo, Direttore di Repubblica, Agnese Pini, Direttrice del QN (Quotidiano Nazionale / La Nazione), Stefano Polli, Segretario generale della Fondazione Premio Ischia, Elena Postelnicu, già Presidente dell’Associazione della stampa estera in Italia, Beniamino Quinteri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Federico Zurzolo, Direttore di Rai News 24.

Dopo l’annuncio dei vincitori il Presidente Giampiero Massolo, il neo presidente della stampa estera Trisha Thomas e il segretario generale della Fondazione Premio Ischia Stefano Polli si sono soffermati sulle motivazioni e sul lavoro svolto dalla giuria.

La cerimonia di consegna della 47° edizione del Premio Ischia si terrà a Lacco Ameno sabato 11 Luglio, patrocinata dalla Regione Campania, assessorato alla Cultura, dal Comune di Lacco Ameno, dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, con il contributo del Gruppo Unipol, Gruppo Menarini e da Mundys spa.

ROMA MARTEDI’ 31 MARZO 2026

Premio Ischia

Luigi Falco 3383135523

www.premioischia.it

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La giuria della 47° edizione del Premio Ischia è composta da Giulio Anselmi, Presidente ANSA, Gian Marco Chiocci, Direttore del TG1, Vincenzo Di Vincenzo, Direttore de Il Mattino, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Flavia Giacobbe, Direttore di Formiche.net, Giovanni Grasso, Consigliere per la stampa del Presidente della Repubblica, Roberto Napoletano, Direttore de Il Messaggero, Mario Orfeo, Direttore di Repubblica, Agnese Pini, Direttrice del QN (Quotidiano Nazionale / La Nazione), Stefano Polli, Segretario generale della Fondazione Premio Ischia, Elena Postelnicu, già Presidente dell’Associazione della stampa estera in Italia, Beniamino Quinteri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Federico Zurzolo, Direttore di Rai News 24.

Dopo l’annuncio dei vincitori il Presidente Giampiero Massolo, il neo presidente della stampa estera Trisha Thomas e il segretario generale della Fondazione Premio Ischia Stefano Polli si sono soffermati sulle motivazioni e sul lavoro svolto dalla giuria.

La cerimonia di consegna della 47° edizione del Premio Ischia si terrà a Lacco Ameno sabato 11 Luglio, patrocinata dalla Regione Campania, assessorato alla Cultura, dal Comune di Lacco Ameno, dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, con il contributo del Gruppo Unipol, Gruppo Menarini e da Mundys spa.