Premio internazionale Vittorio Emanuele III al comandante della Nunziatella

Il delegato di Napoli dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, avvocato Gerardo Mariano dei principi Rocco di Torrepadula, ha consegnato al colonnello Amedeo Gerardo Cristofaro, comandante della Scuola Militare Nunziatella, il Premio Internazionale Vittorio Emanuele III, primo Principe di Napoli. Il più longevo capo di Stato Italiano, è nato a Napoli 150 anni fa e, per volere del nonno, il primo Re d’Italia, Vittorio Emanuele II, assunse il titolo di Prinicipe di Napoli. Il Re Vittorio Emanuele III, che si distinse nella Prima Guerra Mondiale per essere stato fisicamente tra le sue truppe portando a compimento l’Unità d’Italia, è stato allievo della gloriosa Scuola Militare di Napoli, dove si sono formati anche alcuni appartenenti al ramo cadetto della Casa Reale, i Duchi d’Aosta Emanuele Filiberto, passato alla Storia d’Italia come il Duca Invitto della Prima Guerra Mondiale, ed il figlio Amedeo, l’Eroe dell’Amba Alagi.Nel 150° anniversario dalla nascita di S.M. il Re Vittorio Emanuele III, (Napoli 11 novembre 1869 ) primo Principe di Napoli, l’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon ha istituito un premio con una tiratura di 150 copie, intitolato al Sovrano che ha regnato dal 1900 al 1946. L’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe, è un’associazione combattentistica posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Esso venne fondato a Roma morte del Re Vittorio Emanuele II avvenuta il 9 gennaio 1878, per mantenere viva la devozione e la riconoscenza all’Augusta Casa di Savoia, per l’appena conquistata Unità d’Italia. Per tale motivo, i veterani delle Guerre d’Indipendenza, decisero, sul proprio onore, di associarsi per prestare un servizio di guardia alle venerate spoglie mortali del “Padre della Patria”, presso il suo luogo di sepoltura nel Pantheon di Roma.