Premio Ischia di giornalismo: Paolo Iammatteo e Silvia Grassi sono i Comunicatori dell’anno

Paolo Iammatteo, responsabile comunicazione di Poste Italiane, e Silvia Grassi, direttrice dell’ufficio stampa del Csm, sono i vincitori del Premio Ischia “Comunicatori dell’anno”.

Il riconoscimento, giunto alla diciottesima edizione, è rivolto ai professionisti della comunicazione che abbiano saputo sostenere e valorizzare la reputazione delle organizzazioni pubbliche e delle istituzioni.

Il premio è stato attribuito dalla giuria presieduta da Massimiliano Paolucci e composta da Valeria Speroni Cardi, global head of press and media relations Menarini Group e vicepresidente; Leonardo Bartoletti, amministratore di Headline srl; Luigi Fiorentino, consigliere di Stato e capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’informazione e l’editoria; Ludovico Fois, responsabile relazioni esterne e affari istituzionali Aci; Antonio Funiciello, identity manager Eni spa; Roberto Iadicicco, responsabile comunicazione istituzionale della Regione Lazio; Stefano Porro, direttore relazioni esterne e affari istituzionali di Mundys spa; Luciano Tancredi, vice direttore vicario de La Stampa; Fernando Vacarini, responsabile media relations, corporate reputation and digital PR di Unipol Group; Carlotta Ventura, direttrice comunicazione, sostenibilità e affari regionali del gruppo A2A.

Nel corso dell’ultimo anno, Paolo Iammatteo è stato premiato per l’attività di comunicazione legata al progetto Polis, finalizzato al superamento del digital divide nei centri fino a 15mila abitanti, con una strategia capillare capace di raggiungere anche le cronache locali.

Silvia Grassi è stata riconosciuta per una comunicazione istituzionale rigorosa e responsabile, in grado di rendere accessibile l’attività di un organo di garanzia nel rispetto della sua autorevolezza, con particolare attenzione al ruolo del presidente della Repubblica quale supremo garante dell’equilibrio costituzionale.

La cerimonia di consegna si svolgerà nell’ambito della 47ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, in programma il 10 e 11 luglio a Lacco Ameno.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Campania – assessorato alla Cultura – con il supporto dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il patrocinio della Fondazione Lottomatica, del Comune di Lacco Ameno d’Ischia e della Siae, e con la sponsorizzazione di Eni spa (main sponsor), Unipol Group, Mundys spa, Menarini Group spa e A2A spa. Media partner: Sky Tg24, Italpress e Data Stampa.