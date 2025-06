Premio Ischia domani al via con un focus sulla comunicazione in caso di emergenza sismica

“Comunicare l’emergenza e la ricostruzione: sfide e buone pratiche a confronto – i casi di Ischia, Campi Flegrei, Centro Italia ed Emilia-Romagna” è questo il tema del dibattito che domani alle 17 nella Sala Carte del Hotel Regina Isabella aprirà ufficialmente la 46° edizione del premio Ischia di giornalismo.

Un confronto a più voci dove i commissari di Governo si confronteranno su come comunicare in caso di emergenza e sulla ricostruzione. Partecipano: On. avv. Giovanni Legnini – Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell’Isola d’Ischia ing. Fulvio Maria Soccodato – Commissario straordinario di governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Ing. Gianluca Loffredo, Sub-Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e dalla frana a Ischia Fabio Ciciliano – Capo del dipartimento protezione civile Ing. Fabrizio Curcio – commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Sen. Guido Castelli – Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Le conclusioni saranno dell’ Avv. Fulvio Bonavitacola – Vicepresidente della Regione Campania. Modera i lavori il Direttore editoriale gruppo Sae Luciano Tancredi.

Alle 18,30, sempre nella Sala carte Hotel della Regina Isabella a Lacco Ameno invece il focus si sposta sulla stretta attualità il panel “Nuovi scenari geopolitici, il ruolo dell’’Europa e le relazioni transatlantiche.” diventa quanto mai attuale e di grande interesse alla luce dei recentissimi accadimenti mediorientali. Ne discutono Giampiero Massolo, Presidente giuria Premio Ischia ed esperto di scenari internazionali, Anton Troianovski, direttore sede di Mosca del The New York Times, vincitore Premio Internazionale, Laura Greenhalgh, Europe’s Managing Editor di Politico.eu, vincitore Premio Ischia Europa.

La 46° edizione del premio Ischia è patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e dalla Siae, con il contributo di Aci – Automobile Club Italia, Gruppo Unipol, Gruppo Menarini, Mundys spa, da A2A e ICorporate. Media Partner della manifestazione sono Skytg24, Italpress e Data Stampa.